Sport monitora Rivera e Lucas Lima, e Daniel Paulista tem dúvidas contra o Mirassol

Em avaliação no DM, volante e camisa 10 podem ser baixas na escalação rubro-negra para a próxima rodada

Christian Rivera e Lucas Lima, jogadores do Sport, são dúvidas na escalação de Daniel Paulista (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport monitora duas situações médicas que podem interferir diretamente na escalação para o confronto do próximo sábado (26), diante do Mirassol, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Christian Rivera e o meia Lucas Lima são as principais dúvidas do técnico Daniel Paulista. Ambos deixaram o jogo contra o Internacional, no último domingo (20), ainda no intervalo, após sentirem desconfortos musculares.

De acordo com o clube, os dois atletas estão em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance, passando por avaliações diárias, e seguem sem previsão de retorno. Rivera apresentou um incômodo na parte posterior da coxa esquerda, enquanto Lucas Lima sentiu o adutor da perna direita.

Para o meio-campo, Daniel Paulista pode voltar a contar com Hyoran, recuperado de lesão e liberado após não ter atuado diante do Inter por questões contratuais. Outra alternativa é Rodrigo Atencio, que atuou na partida em Porto Alegre e pode aparecer entre os titulares.

Caso Rivera não reúna condições de jogo, a briga por uma vaga na volância rubro-negra deve ficar entre Pedro Augusto, Lucas Kal e Sérgio Oliveira. A disputa é grande durante a preparação para a partida, especialmente porque Zé Lucas, de 17 anos, é outro desfalque. O jovem volante está com a Seleção Brasileira Sub-17, que disputa a Copa do Mundo da categoria.