Ana Sátila volta ao pódio e conquista medalha de bronze no C1 no Mundial de canoagem slalom
O Mundial de canoagem foi realizado em Sydney, Austrália
Publicado: 02/10/2025 às 09:54
Ana Sátila conquistou a medalha de bronze no Mundial de Canoagem de 2025 (Divulgação/ ICF Canoe)
A brasileira Ana Sátila voltou a brilhar no Mundial de canoagem slalom que está sendo disputado em Sydney, na Austrália A canoísta ficou em terceiro lugar no C1, canoa individual, e ficou com a medalha de bronze na madrugada desta quinta-feira.
Sátila volta ao pódio nesta competição dois dias depois de conquistar o bronze (a sua primeira medalha neste mundial) na prova contra relógio. Ela ainda deve disputar as semifinais e, provavelmente, a final do k1.
Na prova, a brasileira teve um início satisfatório e cumpriu um bom tempo no primeiro trecho. A partir daí, ela conseguiu se manter no pelotão de frente e confirmou o terceiro lugar ao final da prova decisiva.
Também na madrugada desta quinta-eira, na disputa masculina, o brasileiro Charles Correa parou na semifinal ao terminar na 25ª posição com o tempo de 116s86, com seis segundos de penalidade.