Ana Sátila volta ao pódio e conquista medalha de bronze no C1 no Mundial de canoagem slalom

Ana Sátila conquistou a medalha de bronze no Mundial de Canoagem de 2025 (Divulgação/ ICF Canoe)

A brasileira Ana Sátila voltou a brilhar no Mundial de canoagem slalom que está sendo disputado em Sydney, na Austrália A canoísta ficou em terceiro lugar no C1, canoa individual, e ficou com a medalha de bronze na madrugada desta quinta-feira.

A atleta finalizou o percurso com o tempo de 110s98, mas teve adicionado dois segundos por conta de penalidades e terminou a prova com 112s98. O ouro ficou com a polonesa Kaludia Zwolinska (108s49), seguida da russa Alsu Minazova, prata com 112s88 (após ser punida com um acréscimo de dois segundos).

Sátila volta ao pódio nesta competição dois dias depois de conquistar o bronze (a sua primeira medalha neste mundial) na prova contra relógio. Ela ainda deve disputar as semifinais e, provavelmente, a final do k1.

Na prova, a brasileira teve um início satisfatório e cumpriu um bom tempo no primeiro trecho. A partir daí, ela conseguiu se manter no pelotão de frente e confirmou o terceiro lugar ao final da prova decisiva.

Também na madrugada desta quinta-eira, na disputa masculina, o brasileiro Charles Correa parou na semifinal ao terminar na 25ª posição com o tempo de 116s86, com seis segundos de penalidade.