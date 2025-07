Tiago Leifert, Felipe Melo e André Henning criticam invasão ao CT do Sport; confira

Felipe Melo, Tiago Leifert e André Henning compartilharam suas opiniões sobre o acontecido no CT do Sport, em suas redes sociais e canais do Youtube

Em seu canal no Youtube, Tiago Leifert opinou sobre a invasão ao CT do Sport (Reprodução/TiaGOL )

Na última quarta-feira (16), a maior torcida organizada do Sport invadiu o CT José de Andrade Médicis, para protestar devido a péssima fase vivida pelo clube. Em meio a tantas repercussões, o ex-jogador Felipe Melo e o jornalista Tiago Leifert comentaram o acontecido e exaltaram a frase proferida pelo torcedor que tomou a frente do protesto: “Todo mundo aqui tem antecedente criminal".

Em sua rede social, Felipe Melo republicou um vídeo mostrando o momento de uma das ameaças feitas por um torcedor que tomou a frente do protesto. Na imagem ele diz “A gente vai atormentar a vida de vocês... Tá pensando que é brincadeira? Todo mundo aqui tem antecedente criminal". Em seu post, o ex-jogador então agradeceu a Deus por não ter passado por isso em nenhum momento de sua carreira.

“Todo mundo tem antecedente criminal?? Kkkkkkk obrigado meu Deus por nunca me deixar passar por uma situação como essa, afffffff “ disse Felipe Melo em suas redes sociais.

Após comentar em suas redes sociais, Felipe Melo também gravou um vídeo expondo toda sua opinião sobre o acontecido no CT José de Andrade Médicis.

O jornalista e ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert, reagiu ao vídeo do protesto, especificamente no momento onde agridem o atacante Pablo. Após terminar o vídeo, Tiago começou ironizando as frases proferidas pelos membros da uniformizada do Sport, indagando “deu uma animada ai pessoal?”.

‘Vamo, vamo, agora vai. Vamo, deu uma animada ai pessoal? deu vontade de trabalhar, porque a gente tem antecedente criminal aqui, todo mundo tem. A gente vai pegar. A gente viu o Cariús lá na praia de Boa Viagem e a gente vai pegar”, ironizou o jornalista

Logo após, Tiago continuou afirmando que essa atitude é crime, é um crime de ameaça e que eles deveriam ser presos. Continuou dizendo que não vê problemas em torcedores irem conversar com os jogadores para cobrar pacificamente, e logo depois perguntou ”vocês já viram uma organizada fazer isso?”, respondendo a si mesmo ele afirma que nunca viu e que só vê ameaças.

Isso aqui é crime, isso está previsto no código penal, isso aqui não tem explicação. Isso é um crime de ameaça, é só prestar queixa e esse cidadão tem que ser preso. Se ele já tem antecedentes criminal, ele não vai nem conseguir fazer uma transação penal ou ficar em liberdade, porque ele já tem antecedente criminal, ele mesmo assume.

“É mole, porque esse cara tá solto? não tem nada haver com futebol. Eu não vejo problema nenhum em uma torcida ir até o CT conversar com os jogadores, nossa lateral direita não tá legal, a gente precisa de 3 volantes, precisamos de reforço para o ataque, vamos fechar a casinha, a gente tá tentando muito jogar e agora é o momento de fechar a casinha. Vocês já viram uma organizada fazer isso? eu nunca vi, eu só vejo isso aí, ameaça. Ele pegou no colarinho do Pablo, ele encostou no Pablo, não pode” disse Tiago.

O vídeo foi gravado antes do vazamento do vídeo da entrada dos manifestantes nas dependências do clube, por isso, Tiago exaltou que o Sport vive abrindo as portas para a organizada e que quem fez isso, deveria ser punido. Logo depois, questionou a própria CBF, por não tomar medidas cabíveis para esses casos.

“Quem abriu a porta para eles, porque o Sport Recife vive fazendo isso, abrindo a porta para eles entrarem, tem que ser preso também, tem que ser mandado para fora do clube”, opinou o jornalista.

“Como é que pode isso aqui continuar acontecendo numa boa, como que pode ameaçar assim e não acontecer nada. CBF do céu, vocês não assistem? vocês não tem instagram? Como podemos continuar, como podemos achar normal, como podemos ir no jogo com esses caras dentro do Estádio, como posso levar meus sobrinhos e minha filha no estádio com esses caras lá dentro? Não é só essa organizada, é a do Cruzeiro, do Galo, do Palmeiras…. Pode cobrar, não tem problema, mas isso não é uma cobrança, é uma ameaça. Ele está ameaçando a integridade física do cara, como que pode?, exaltou Tiago Leifert.

Finalizando os comentários, Tiago fala sobre o vídeo e indica que os manifestantes “foram preparados para viralizar esse vídeo”, pois o torcedor que tomou a frente do protesto estava microfonado. Por último, o jornalista ironizou novamente as ações da uniformizada.

“O cara tá microfonado, esse celular que ta gravando ele é de influenciador. O cara foi preparado para viralizar esse vídeo e não vai acontecer nada de novo. Mas tá tudo bem, eles ganham milhões, eles merecem, tem mais que apanhar mesmo. Mas certamente vai ficar tudo bem, porque depois desse incentivo, vai dar tudo certo”, disse Tiago.

O vídeo onde André exponha sua opinião, foi gravado na manhã da última quinta-feira (17), um dia após o acontecido, por isso tinha informações atualizadas sobre comentários de torcedores, notas oficiais do Sport e da Polícia Militar. Também trouxe dúvidas se foi uma invasão dos torcedores, ou um convite do Leão da Ilha.

“Tem que se investigar direito, porque um lado diz uma coisa e outro lado diz outra. Tem que ver se foi invasão mesmo, ou se foi um convite. Porque o próprio Sport diz na nota que tava preparado para ter um diálogo. Muitos torcedores que estiveram no CT do Sport, disseram que quando chegaram lá, o portão estava aberto. Então eu não vou entrar nessa questão, porque eu não consigo de longe investigar e saber o que aconteceu, isso tem que ser feito pelas autoridades", questionou André.

“O que aconteceu lá dentro do CT do Sport, que começou em uma conversa um pouco mais dura, mas sem ultrapassar uma linha que já tá no limite durante um tempo. Teve uma conversa que no meu entendimento não deveria ser normal o torcedor ter acesso ao local de trabalho dos atletas", disse o jornalista.

“Tava acontecendo uma situação meio tensa, mas com o pessoal observando. Porém chegou em um momento que ultrapassou completamente o aceitável. O representante da torcida do Sport agrediu um jogador, ameaçou os outros, contou para todo mundo que tava ali, que todos os torcedores tem antecedentes criminais e que não iam fazer a vida dos atletas uma vida tranquila", explicou o narrador.



Em dado momento do vídeo gravado pelo narrador, ele faz um forte alerta ao futebol brasileiro, onde afirma "vai acontecer uma tragédia no futebol brasileira, além das tantas que já aconteceram"



"São imagens que para mim são muito preocupantes, muito sérias. São imagens que nos acostumamos a tratar como normal no futebol brasileiro. Eu estou falando há um tempo que vai acontecer uma tragédia no futebol brasileiro, além das tantas que já aconteceram", analisou André.



"Morte de torcedor o futebol brasileiro se tornou um assunto normal. Alguém sair de casa para ir a um estádio de futebol e voltar para casa em um caixão corriqueiro, já é tratado com normalidade. Daqui a pouco vão matar um jogador, um técnico, um dirigente, um árbitro, um jornalista... se nenhuma providência for tomada, isso vai acontecer", opinou André Henning