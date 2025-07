Emprestado pelo Sport, Carlos Alberto marca gol em estreia no Cuiabá; veja o lance

Carlos Alberto, em comemoração após o primeiro gol pelo Cuiabá (AssCom Dourado / Divulgação)

O atacante Carlos Alberto estreou com a camisa do Cuiabá nesta terça-feira (15) e já marcou seu primeiro gol pelo clube auriverde. Emprestado pelo Sport, após deixar de fazer parte dos planos do clube rubro-negro para a sequência do Brasileirão, o jogador de 23 anos foi escalado como titular pelo técnico Guto Ferreira no confronto do Dourado contra o Amazonas, pela 16ª rodada da Série B.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, em levantamento para área, o camisa 11 subiu e testou a bola para o fundo das redes, marcando o segundo gol do Cuiabá na partida.

Entre os mais criticados na temporada do Sport, Carlos Alberto foi contratado no início do ano como uma das principais apostas do time rubro-negro, chegando com grandes expectativas e vínculo até 2028. Foram 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) pagos pelo clube pernambucano ao Botafogo por 60% dos direitos econômicos do jogador. O valor fez o atacante a segunda contratação mais cara da história do Sport.

Veja o gol marcado por Carlos Alberto contra o Amazonas: