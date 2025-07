Sport perde Pablo e Hyoran para duelo contra o Ceará nas quartas da Copa do Nordeste

Paulo Paiva/Sport Recife (Atacante Pablo e o meia Hyoran durante treino do Sport)

O Sport entra em campo nesta quarta-feira (9), às 21h30, na Ilha do Retiro, para enfrentar o Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e terá dois desfalques para o confronto decisivo. O atacante Pablo e o meia Hyoran estão fora da partida por questões físicas, conforme informou o departamento médico do clube.

Pablo, que vinha sendo utilizado com frequência no setor ofensivo do time rubro-negro, sofreu um trauma em um dos treinamentos e está em tratamento de uma lesão na panturrilha direita. Já o meia Hyoran está em fase de transição física após se recuperar de uma tendinopatia no quadril direito.

Ambos os atletas não foram relacionados e sequer seguiram com a delegação para a Ilha do Retiro. A vaga na semifinal da Copa do Nordeste vale uma cota de premiação de R$ 770 mil. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Bahia e Fortaleza, marcado também para esta quarta-feira.

Escalação do Sport para enfrentar o Ceará:

Caíque França; Hereda, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Barletta e Gonçalo Paciência. Técnico: Daniel Paulista.