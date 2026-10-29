Rodrigo Caetano explica por que jogadores de Flamengo e Palmeiras não foram convocados

Carlo Ancelotti convocou 26 jogadores para os amistosos da seleção brasileira contra Japão e Singapura, em novembro

Rodrigo Caetano, coordenador executivo da seleção brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, explicou, durante a coletiva de imprensa sobre a convocação da seleção brasileira, os motivos para a ausência de atletas do Flamengo e do Palmeiras na lista. O Brasil entra em campo na próxima Data Fifa, nos dias 14 e 17 de novembro, contra Japão e Singapura, respectivamente.

"Devido ao calendário do futebol brasileiro, que está sendo ajustado, e à garantia de que esta mesma Data Fifa de novembro, que é complexa por se tratar de um período de fim de Campeonato Brasileiro, debatemos muito para criar critérios para equilibrar", disse.

Segundo Caetano, as medidas consistiram em convocar apenas um jogador de cada clube do futebol brasileiro, com exceção de Flamengo e Palmeiras, duas equipes que disputam o título do Brasileirão e da Libertadores.

"Tivemos como critério convocar até um jogador de cada clube do futebol brasileiro, com exceção dos dois clubes postulantes ao título (Flamengo e Palmeiras). Deixando claro que todos os clubes que têm jogadores aqui foram contactados e concordaram com o critério", concluiu.

Carlo Ancelotti convocou 26 jogadores para os amistosos da seleção brasileira contra Japão e Singapura, em novembro. A lista faz parte do processo de renovação da equipe, com foco no ciclo para a Copa do Mundo de 2030.

Para o gol, o treinador chamou Bento, do Al-Nassr, Lucas Perri, do Torino, e Pedro Morisco, do Coritiba. Na defesa, o italiano convocou Arthur Dias, do Athletico-PR, Carlos Augusto, da Inter de Milão, Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Jair Cunha, do Nottingham Forest, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, Vanderson, do Monaco, Vitor Reis, do Manchester City, e Wesley, da Roma.

Para o meio-campo, Ancelotti chamou André Luiz, do Corinthians, Andrey Santos, do Manchester United, Bruno Guimarães, do Arsenal, Danilo, do Botafogo, Gabriel Bontempo, do Santos, João Gomes, do Aston Villa, e Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk.

No ataque, a lista conta com Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk, Allan, do Manchester City, Endrick, do Real Madrid, Estêvão, do Chelsea, Raphinha, do Barcelona, Rayan, do Bournemouth, e Vini Jr., também do Real Madrid.