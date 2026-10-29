Com dois ex-Náutico, Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos contra Japão e Singapura

O goleiro Lucas Perri e o lateral-esquerdo Douglas Santos estiveram presentes na lista para a Data Fifa de novembro

Convocação da Seleção Brasileira com Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano (Rafael Ribeiro / CBF)

O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta quinta-feira, 29, a convocação da seleção brasileira para a Data Fifa de novembro, cujos jogos serão disputados em Singapura. Na lista, há cinco jogadores que nunca haviam sido convocados.

Entre os estreantes, dois jogam no futebol brasileiro: o volante André Luiz, do Corinthians, e o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro. Os outros são o meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e os atacantes Alisson Santana, também do time ucraniano, e Allan, do Manchester City.

Dois ex-jogadores do Náutico também estiveram presentes na lista do italiano: o goleiro Lucas Perri, atualmente no Torino, e o lateral-esquerdo Douglas Santos, do Zenit.

Ancelotti e sua equipe decidiram não chamar jogadores de Flamengo e Palmeiras para não prejudicar as duas equipes na disputa do título brasileiro. Também foi adotado o critério de não convocar mais de um jogador por clube do País.

As duas partidas desta Data Fifa serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro, contra o Japão, país que o Brasil enfrentou e venceu na segunda fase da última Copa do Mundo, está marcado para o dia 14, às 7h15 de Brasília. A segunda partida será contra a seleção local, no dia 17, às 7 horas.

Segundo Rodrigo Caetano, coordenador execuivo da CB, Carlo Ancelotti deve ter o grupo completo entre os 10 e 11. Ele também afirmou que há um trabalho em curso para que o Brasil enfrente adversários europeus nas Datas Fifa de março e junho de 2027.

Neste início de ciclo para a Copa de 2030, Ancelotti tem priorizado testes e buscado fazer a tão desejada e comentada "renovação" da seleção brasileira. Na primeira Data Fifa pós-Copa, o italiano chamou oito estreantes: os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os defensores Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho e Mauro Júnior, além dos meio-campistas Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Entre esses nomes, os que entraram também na nova convocação foram Morisco, Arthur Dias, Jair Cunha e Gabriel Bontempo. A lista desta quinta também traz nomes importantes.

VEJA A CONVOCAÇÃO DE CARLO ANCELOTTI PARA OS AMISTOSOS DE NOVEMBRO DA SELEÇÃO:

Goleiros - Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba).

Defensores - Arhtur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)

Meias - André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United) Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Atacantes - Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Júnior (Real Madrid).

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