Brasil cai para sexto no ranking da Fifa e é ultrapassado por Portugal

A Seleção Brasileira terminou a janela internacional sem derrotas, com um empate e uma vitória diante da Austrália, além de um triunfo sobre a Índia

Seleção Brasileira em amistoso contra a Índia (Rafael Ribeiro / CBF)

O Brasil perdeu uma posição no ranking masculino da Fifa atualizado nesta quarta-feira, e passou a ocupar o sexto lugar. A seleção comandada por Carlo Ancelotti foi ultrapassada por Portugal, que avançou da sétima para a quinta colocação após vencer seus quatro compromissos na Liga das Nações da Uefa.

A equipe brasileira soma 1.806,51 pontos, apenas 1,18 atrás dos portugueses, que chegaram a 1.807,69. Marrocos também recuou uma posição e aparece em sétimo, com 1.805,34, mantendo próxima a disputa entre as três seleções.

O Brasil terminou a janela internacional sem derrotas, com um empate e uma vitória diante da Austrália, além de um triunfo sobre a Índia. Portugal, por sua vez, derrotou a Noruega duas vezes e também venceu Dinamarca e País de Gales, sendo a única seleção a subir entre as dez primeiras.

A Espanha permanece na liderança, seguida por Argentina, França e Inglaterra. Os espanhóis ampliaram a vantagem sobre os argentinos após quatro vitórias na Liga das Nações. Bélgica, Holanda e México conservaram suas posições e completam o grupo dos dez primeiros.

A atualização considera os resultados de 338 partidas internacionais disputadas desde o encerramento da Copa do Mundo. A próxima edição do ranking será divulgada em 18 de novembro, depois da nova janela de jogos de seleções.

Os dez primeiros do ranking da Fifa:



1. Espanha - 2.011,57 pontos

2. Argentina - 1.972,80 pontos

3. França - 1.958,86 pontos

4. Inglaterra - 1.925,59 pontos

5. Portugal - 1.807,69 pontos

6. Brasil - 1.806,51 pontos

7. Marrocos - 1.805,34 pontos

8. Bélgica - 1.779,17 pontos

9. Holanda - 1.778,61 pontos

10. México - 1.746,04 pontos



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