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Seleção Brasileira
AMISTOSO

CBF divulga horário e valores dos ingressos para amistoso contra a Argentina na Arena

Uma semana após anunciar o amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Argentina na Arena de Pernambuco, a CBF lançou o horário da partida e os valores de cada setor disponível para a partida

Raphael Brasil

Publicado: 21/09/2026 às 12:01

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Dinheiro ou final em casa? Sport e Náutico podem lucrar até R$ 800 mil a mais caso finais sejam na Arena de Pernambuco/Foto: Rafael Vieira/FPF

Dinheiro ou final em casa? Sport e Náutico podem lucrar até R$ 800 mil a mais caso finais sejam na Arena de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/FPF)

A CBF divulgou nesta segunda-feira (21), pelo Instagram da seleção brasileira feminina, que está aberta a venda de ingressos para o amistoso contra a seleção da Argentina na Arena de Pernambuco no dia 13 de outubro, às 20h30.


Já havia sido divulgado anteriormente que o amistoso estava marcado para a terça-feira, 13 de outubro. Porém, sem divulgação de horário ainda, quando agora pela manhã a CBF divulgou o horário e o preço dos ingressos de cada setor da Arena de Pernambuco.


As vendas acontecem na plataforma Ticket And Go. Possuindo os seguintes valores

Leste e oeste - R$ 60 inteira / R$ 45 meia social / R$ 30 meia por lei

Norte e sul - R$ 40 inteira / R$ 30 meia social / R$ 20 meia por lei

https://ticketandgo.com.br/ 


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