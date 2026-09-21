CBF divulga horário e valores dos ingressos para amistoso contra a Argentina na Arena
Uma semana após anunciar o amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Argentina na Arena de Pernambuco, a CBF lançou o horário da partida e os valores de cada setor disponível para a partida
Publicado: 21/09/2026 às 12:01
Dinheiro ou final em casa? Sport e Náutico podem lucrar até R$ 800 mil a mais caso finais sejam na Arena de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/FPF)
A CBF divulgou nesta segunda-feira (21), pelo Instagram da seleção brasileira feminina, que está aberta a venda de ingressos para o amistoso contra a seleção da Argentina na Arena de Pernambuco no dia 13 de outubro, às 20h30.
Já havia sido divulgado anteriormente que o amistoso estava marcado para a terça-feira, 13 de outubro. Porém, sem divulgação de horário ainda, quando agora pela manhã a CBF divulgou o horário e o preço dos ingressos de cada setor da Arena de Pernambuco.
As vendas acontecem na plataforma Ticket And Go. Possuindo os seguintes valores
Leste e oeste - R$ 60 inteira / R$ 45 meia social / R$ 30 meia por lei
Norte e sul - R$ 40 inteira / R$ 30 meia social / R$ 20 meia por lei