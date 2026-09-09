Convocação da Seleção Brasileira hoje: veja nomes, surpresas e detalhes da lista de Ancelotti

Veja a convocação de Carlo Ancelotti para amistosos de preparação para Copa de 2030

Convocação da Seleção Brasileira hoje: surpresas e detalhes da lista de Ancelotti (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP )

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou, nesta quarta-feira (9), a convocação dos 26 jogadores para os primeiros amistosos que marcam o início da preparação para a Copa de 2030.

No torneio de 2026, realizado no Canadá, Estados Unidos e México, a seleção convocada por Ancelotti registrou a maior média de idade da história da Amarelinha em um Mundial, com 29 anos e três meses.

Veja a LISTA COMPLETA DA CONVOCAÇÃO DE ANCELOTTI PARA AMISTOSOS CONTRA AUSTRÁLIA E ÍNDIA

Goleiros

Hugo Souza (Corinthians)



Pedro Morisco (Coritiba)



Otávio (Cruzeiro)

Defensores

Arthur Dias (Athletico)



Douglas Santos (Zenit)



Gabriel Magalhães (Arsenal)



Jair (Nottingham Forest)



Marquinhos (PSG)



Matheuzinho (Corinthians)



Mauro Júnior (PSV)



Victor Reis (Manchester City)



Wesley (Roma)

Meio-campo:

Andrey Santos (Man United)



Breno Bidon (Corinthians)



Bruno Guimarães (Arsenal)



Danilo (Botafogo)



Douglas Luiz (Juventus)



Gabriel Bontempo (Santos)

Atacantes

Endrick (Real Madrid)



Estevão (Chelsea)



João Pedro (Chelsea)



Pedro (Flamengo)



Raphinha (Barcelona)



Rayan (Bournemouth)



Samuel Lino (Flamengo)



Vini Jr (Real Madrid)

A lista de Carletto conta com 11 jogadores que nunca jogaram com a Amarelinha sob comando do técnico italiano.

Entre as novidades estão os goleirosPedro Morisco (Coritiba) eOtávio (Cruzeiro);na defesa, Arthur Dias (Athletico),Jair (Nottingham Forest),Mauro Júnior (PSV), Matheuzinho (Corinthians) e Vitor Reis (Manchester City).

Para o meio-campo, o italiano chamou três novatos na 'Era Ancelotti': Breno Bidon (Corinthians),Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos). Para o ataque, no entanto, apenas Pedro (Flamengo) ainda não havia sido lembrado por Carletto.

Para este novo ciclo, o italiano já havia prometido, em entrevista, que seria um grupo de jogadores mais novos, dando início a um processo de renovação no elenco.

"Estamos avaliando os jovens brasileiros no mundo todo e vamos começar a programar uma nova geração, que possa chegar a 2030 com ambição e qualidade. E tentar competir com todos os times do mundo", disse Ancelotti à Real Madrid TV. "A Copa do Mundo acabou com uma geração de jogadores, de grandes jogadores, e tem que começar uma nova geração", completou.

