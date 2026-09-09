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CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Convocação da Seleção Brasileira hoje: veja nomes, surpresas e detalhes da lista de Ancelotti

Veja a convocação de Carlo Ancelotti para amistosos de preparação para Copa de 2030

Igor Fonseca

Publicado: 09/09/2026 às 15:16

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Convocação da Seleção Brasileira hoje: surpresas e detalhes da lista de Ancelotti/Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Convocação da Seleção Brasileira hoje: surpresas e detalhes da lista de Ancelotti (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP )

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou, nesta quarta-feira (9), a convocação dos 26 jogadores para os primeiros amistosos que marcam o início da preparação para a Copa de 2030.

No torneio de 2026, realizado no Canadá, Estados Unidos e México, a seleção convocada por Ancelotti registrou a maior média de idade da história da Amarelinha em um Mundial, com 29 anos e três meses.

Veja a LISTA COMPLETA DA CONVOCAÇÃO DE ANCELOTTI PARA AMISTOSOS CONTRA AUSTRÁLIA E ÍNDIA

  • Goleiros
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • Pedro Morisco (Coritiba)
  • Otávio (Cruzeiro)
  • Defensores
  • Arthur Dias (Athletico)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Jair (Nottingham Forest)
  • Marquinhos (PSG)
  • Matheuzinho (Corinthians)
  • Mauro Júnior (PSV)
  • Victor Reis (Manchester City)
  • Wesley (Roma)
  • Meio-campo:
  • Andrey Santos (Man United)
  • Breno Bidon (Corinthians)
  • Bruno Guimarães (Arsenal)
  • Danilo (Botafogo)
  • Douglas Luiz (Juventus)
  • Gabriel Bontempo (Santos)
  • Atacantes
  • Endrick (Real Madrid)
  • Estevão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Pedro (Flamengo)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Samuel Lino (Flamengo)
  • Vini Jr (Real Madrid)

A lista de Carletto conta com 11 jogadores que nunca jogaram com a Amarelinha sob comando do técnico italiano.

Entre as novidades estão os goleirosPedro Morisco (Coritiba) eOtávio (Cruzeiro);na defesa, Arthur Dias (Athletico),Jair (Nottingham Forest),Mauro Júnior (PSV), Matheuzinho (Corinthians) e Vitor Reis (Manchester City).

Para o meio-campo, o italiano chamou três novatos na 'Era Ancelotti': Breno Bidon (Corinthians),Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos). Para o ataque, no entanto, apenas Pedro (Flamengo) ainda não havia sido lembrado por Carletto.

Para este novo ciclo, o italiano já havia prometido, em entrevista, que seria um grupo de jogadores mais novos, dando início a um processo de renovação no elenco.

"Estamos avaliando os jovens brasileiros no mundo todo e vamos começar a programar uma nova geração, que possa chegar a 2030 com ambição e qualidade. E tentar competir com todos os times do mundo", disse Ancelotti à Real Madrid TV. "A Copa do Mundo acabou com uma geração de jogadores, de grandes jogadores, e tem que começar uma nova geração", completou.

Carlo Ancelotti , Copa do Mundo de 2030 , seleção brasileira
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