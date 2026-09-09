Convocação da Seleção Brasileira hoje: veja nomes, surpresas e detalhes da lista de Ancelotti
Veja a convocação de Carlo Ancelotti para amistosos de preparação para Copa de 2030
Publicado: 09/09/2026 às 15:16
Convocação da Seleção Brasileira hoje: surpresas e detalhes da lista de Ancelotti (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP )
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou, nesta quarta-feira (9), a convocação dos 26 jogadores para os primeiros amistosos que marcam o início da preparação para a Copa de 2030.
No torneio de 2026, realizado no Canadá, Estados Unidos e México, a seleção convocada por Ancelotti registrou a maior média de idade da história da Amarelinha em um Mundial, com 29 anos e três meses.
Veja a LISTA COMPLETA DA CONVOCAÇÃO DE ANCELOTTI PARA AMISTOSOS CONTRA AUSTRÁLIA E ÍNDIA
- Goleiros
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
- Defensores
- Arthur Dias (Athletico)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair (Nottingham Forest)
- Marquinhos (PSG)
- Matheuzinho (Corinthians)
- Mauro Júnior (PSV)
- Victor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
- Meio-campo:
- Andrey Santos (Man United)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo (Botafogo)
- Douglas Luiz (Juventus)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- Atacantes
- Endrick (Real Madrid)
- Estevão (Chelsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vini Jr (Real Madrid)
A lista de Carletto conta com 11 jogadores que nunca jogaram com a Amarelinha sob comando do técnico italiano.
Entre as novidades estão os goleirosPedro Morisco (Coritiba) eOtávio (Cruzeiro);na defesa, Arthur Dias (Athletico),Jair (Nottingham Forest),Mauro Júnior (PSV), Matheuzinho (Corinthians) e Vitor Reis (Manchester City).
Para o meio-campo, o italiano chamou três novatos na 'Era Ancelotti': Breno Bidon (Corinthians),Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos). Para o ataque, no entanto, apenas Pedro (Flamengo) ainda não havia sido lembrado por Carletto.
Para este novo ciclo, o italiano já havia prometido, em entrevista, que seria um grupo de jogadores mais novos, dando início a um processo de renovação no elenco.
"Estamos avaliando os jovens brasileiros no mundo todo e vamos começar a programar uma nova geração, que possa chegar a 2030 com ambição e qualidade. E tentar competir com todos os times do mundo", disse Ancelotti à Real Madrid TV. "A Copa do Mundo acabou com uma geração de jogadores, de grandes jogadores, e tem que começar uma nova geração", completou.