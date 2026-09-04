Carlo Ancelotti fala em fim de ciclo de veteranos na Seleção Brasileira pós-Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF. )

Às vésperas da primeira convocação da Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo de 2030, o treinador italiano Carlo Ancelotti revelou que vai apostar em uma nova geração.

Ancelotti esteve no treinamento do Real Madrid nessa quinta-feira (3) e concedeu entrevista ao veículo oficial do clube espanhol, quando afirmou que não pretende contar com atletas da 'geração antiga'.

"Estamos avaliando os jovens brasileiros que estão no mundo todo e vamos começar a programar uma nova geração, que possa chegar a 2030 com ambição e qualidade. E tentar competir com todos os times do mundo", disse o treinador à Real Madrid TV. "A Copa do Mundo acabou com uma geração de jogadores, de grandes jogadores, e tem que começar uma nova geração", completou.

O técnico italiano anuncia a seleção de jogadores para representar o Brasil contra a Austrália e Índia na próxima quarta-feira (9), às 15h00 (horário de Brasília).

A convocação de Ancelotti é válida para os dois amistosos contra a Austrália, que acontecem nos dias 25 e 29 de setembro, e para o jogo contra a Índia, no dia 3 de outubro. Estes serão os primeiros compromissos do Brasil depois da eliminação nas oitavas de final da Copa diante da Noruega.

Depois, no mês de novembro, a Seleção Brasileira enfrenta Japão e Singapura, ambas as partidas realizadas no Estádio Nacional, em território singapurense.

*Com informações do Estadão Conteúdo.