Amistosos da Seleção Brasileira em 2026: CBF confirma adversários

Últimos compromissos do Brasil no ano serão disputados em Singapura, contra os donos da casa e também o Japão, adversário na última Copa

Carlos Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil, em processo de reconstrução após a campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026, disputará em novembro os dois últimos amistosos do ano, contra Japão e Singapura, em uma excursão pelo sudeste asiático, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A seleção enfrentará o Japão em 14 de novembro e, três dias depois, vai encarar Singapura. As partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

"Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da seleção brasileira para os próximos anos", afirmou o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, citado em um comunicado da entidade.

???????? Agenda definida para novembro! Encerraremos 2026 com dois amistosos em Singapura. Primeiro, enfrentaremos o Japão, no dia 14/11. Depois, no dia 17/11, é a vez de encarar a seleção de Singapura. Os dois jogos serão disputados no National Stadium. Dois desafios importantes… pic.twitter.com/7k6cj6mqsB — brasil (@CBF_Futebol) September 3, 2026

Em setembro e outubro, o Brasil disputará amistosos contra Austrália e Índia.

A seleção vai enfrentar os australianos duas vezes, em 25 de setembro em Townsville e em 29 em Brisbane. No dia 3 de outubro, jogará contra a Índia em Calcutá.

O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao ser derrotado por 2 a 1 pela Noruega.

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