Neymar reage a vídeo que pede sua volta para a Copa do Mundo de 2030

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (ANGELA WEISS / AFP)

Mesmo após se despedir das Copas do Mundo, Neymar reagiu a um vídeo criado com auxílio de inteligência artificial que imagina sua participação no Mundial de 2030.

A publicação, que ultrapassou a marca de 75 milhões de visualizações em menos de 24 horas, mostra diferentes versões do camisa 10 tentando convencê-lo a disputar mais uma edição do torneio.

Nos comentários, o jogador respondeu com emojis de emoção, gesto que rapidamente alimentou a esperança dos torcedores.

A produção faz uma paródia da cena final de 'Vingadores: Ultimato' e apresenta um encontro entre o Neymar do futuro e sua versão ainda criança, nos tempos de Santos. Em tom dramático, o garoto pergunta com qual idade eles conquistaram a tão sonhada Copa do Mundo. A resposta, no entanto, é frustrante.

"É sobre isso que eu queria falar com você. Nós não conseguimos. Eu dei tudo de mim. Esgotei todas as minhas forças, mas não consegui. Sozinho, eu nunca conseguiria. É por isso que eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você responda a uma pergunta: você quer que eu tente uma última vez?", diz o Neymar criado por inteligência artificial no vídeo.

A legenda da publicação também reforça a ideia de um retorno. "AINDA DÁ TEMPO? Será que ainda dá tempo do Neymar jogar a Copa uma última vez?", questiona o perfil responsável pelo conteúdo.

Na prática, Neymar já afirmou anteriormente que a Copa do Mundo de 2026 seria sua última participação no torneio. Caso decidisse disputar a edição de 2030, o atacante chegaria ao Mundial com 38 anos.

Veja o vídeo: