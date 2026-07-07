Enquanto líderes do elenco e o técnico Carlo Ancelotti seguiram para o exterior, torcedores cobraram a diretoria por focar em problemas extracampo

Sem Neymar e Vini Jr., voo da Seleção retorna vazio e sob protestos na CBF. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF - Reprodução/Redes Sociais)

O retorno da Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo de 2026 foi marcado por dispersão. O voo fretado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltou praticamente vazio para o Brasil, enquanto jogadores como Vinícius Júnior e Neymar e o treinador Carlo Ancelotti foram aproveitar férias.

O clima de distanciamento entre a delegação e o país refletiu na reação dos torcedores que, nesta terça-feira (7), protestaram na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Integrantes da torcida organizada Núcleo BR cobraram atitude e criticaram o que classificaram como "apatia" da equipe durante o torneio, exigindo respeito e responsabilidade de quem veste a camisa da Seleção.

A cobrança também teve como alvo direto a diretoria da entidade. Os torcedores apontaram que o ciclo de preparação para o Mundial de 2026 foi marcado majoritariamente por problemas extracampo que prejudicaram a Seleção Brasileira.

Vinícius Júnior, Neymar e Ancelotti aproveitam férias

De acordo com a ESPN, no voo de volta para o Brasil estarão apenas os jogadores Danilo e Leo Nanetti, do Flamengo, além de outros membros da comissão do Brasil.

Neymar se juntou a amigos e familiares em Orlando para aproveitar férias, ainda sem data de retorno ao Santos definida.

Vini Jr., por outro lado, foi para Ibiza, na Espanha, aproveitar o tempo de folga, visto que a temporada para o Real Madrid começa apenas em agosto.

Ancelotti também iniciou seu período de recesso. O treinador está em Nova York, nos Estados Unidos, e seguirá para Vancouver, no Canadá.

Em postagem nas redes sociais, o técnico italiano direcionou uma mensagem aos torcedores brasileiros falando sobre a eliminação nas oitavas contra a Noruega.

"Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!", escreveu Ancelotti.