Vini Jr. deveria ter batido o pênalti? Ancelotti explica escolha por Bruno Guimarães
Após a eliminação nas oitavas de final, Carlo Ancelotti detalha a lista técnica que colocou Bruno Guimarães à frente do atacante
Publicado: 06/07/2026 às 16:13
Vini Jr. deveria ter batido o pênalti? Ancelotti explica escolha por Bruno Guimarães (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP | CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Um dos pontos mais discutidos da eliminação da Seleção Brasileira contra a Noruega nesse domingo (5) foi o pênalti perdido por Bruno Guimarães, quando muitos torcedores esperavam que Vinícius Júnior cobrasse a penalidade.
No Videocast Diario da Copa desta segunda-feira (6), a bancada debateu a decisão da comissão de Carlo Ancelotti, que escolheu o meio-campista em vez do artilheiro do Brasil no Mundial de 2026.
“Porque fizemos uma estatística de um ano de jogadores rivais e dos nossos. O melhor na seleção era Raphinha. Naquele momento no campo, o melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Raphinha e depois Bruno Guimarães, e depois Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era o melhor no campo”, justificou o comandante.
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