'Passando vergonha': Casagrande solta o verbo contra CBF e defensores de Neymar

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (Odd ANDERSEN / AFP)

A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a derrota para a Noruega no MetLife Stadium, provocou uma onda de críticas e intensificou o debate sobre o futuro da equipe. O resultado, considerado um dos maiores fracassos recentes da Seleção em Mundiais, colocou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a comissão técnica e os principais jogadores no centro das cobranças.

Em forte desabafo, o ex-jogador e comentarista, Casagrande, direcionou suas críticas à imprensa, aos influenciadores e ao ambiente criado em torno do camisa 10 da Seleção, que marcou o único gol brasileiro na partida, de pênalti, nos acréscimos do segundo tempo. Para o comentarista, a eliminação expõe a necessidade urgente de uma reformulação estrutural que ultrapasse as quatro linhas.

"Eu fico pensando naqueles que fizeram campanha para o Neymar na Copa, falando que ele ia decidir o jogo, que ele não estava machucado. Muitos da imprensa e influenciadores fizeram campanha. A convocação final da Copa do Mundo foi aquela festa cafona, ridícula, patética que a CBF fez", disparou o ex-centroavante.

Com o revés diante dos noruegueses, liderados pelo atacante Erling Haaland, autor de dois gols no segundo tempo, o Brasil iguala sua pior campanha em Copas desde 1990, quando também caiu nas oitavas de final, diante da Argentina. O resultado estende o jejum brasileiro sem títulos mundiais para 28 anos e mantém um tabu incômodo: a Seleção não vence um adversário europeu em mata-matas desde a final da Copa de 2002.

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Casagrande alertou para o risco de o futebol brasileiro insistir nos mesmos erros para o próximo ciclo de Copa do Mundo e cobrou uma mudança radical de postura, criticando o comportamento dos defensores de Neymar.

"Hoje nós estamos voltando para casa, indo embora, e a Noruega está seguindo em frente. Então, o que eu digo é o seguinte: se não mudar nessa CBF, se não mudar tudo nesta Seleção Brasileira, nós vamos continuar passando vergonha cada vez pior. Nós fomos eliminados pela Bélgica, Holanda, Croácia, Alemanha e pela Noruega agora", relembrou, citando os últimos algozes do Brasil em Mundiais.

O comentarista encerrou seu posicionamento pedindo que o planejamento para o futuro do futebol brasileiro deixe de orbitar em torno do atacante. "Espero que não peçam o Neymar para a próxima Copa. Vocês, suas 'neymarzetes', puxa-sacos do Neymar", concluiu.

