Neymar indica despedida da Seleção após eliminação para a Noruega: 'Agora acabou'

O fim de uma era: Neymar se despede da Seleção com choro e recorde amargo

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (ANGELA WEISS / AFP)

O ciclo de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira chegou ao fim da forma mais dolorosa possível. Após a trágica eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, o camisa 10 indicou que não vestirá mais a Amarelinha. O atacante marcou, de pênalti, o único gol brasileiro na derrota por 2 a 1, mas o gol nos acréscimos não foi suficiente para evitar o vexame histórico em solo norte-americano.

Visivelmente abalado e chorando muito após o apito final no MetLife Stadium, Neymar desabafou e cravou o encerramento de suas tentativas de conquistar o tão sonhado hexacampeonato mundial.

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", declarou o jogador, fazendo referência ao mesmo gramado de Nova Jersey onde estreou pela Seleção principal, em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.

A queda precoce diante dos noruegueses empurra o futebol brasileiro para um de seus períodos mais sombrios. Esta é a pior campanha da Seleção em Copas do Mundo desde 1990, quando a equipe então comandada por Sebastião Lazaroni também caiu nas oitavas de final (diante da Argentina).

Além disso, o resultado sela o maior jejum de títulos mundiais da história do país desde a conquista da primeira estrela, em 1958. Com a eliminação, o Brasil chegará à Copa do Mundo de 2030 amargando exatos 28 anos de seca, igualando o hiato ocorrido entre o tricampeonato de 1970 e o tetracampeonato em 1994.

Recorde amargo

Neymar também sai do torneio carregando uma marca individual indigesta. O atacante tornou-se apenas o segundo jogador na história do futebol brasileiro a disputar quatro edições de Copa do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026) sem conseguir erguer o troféu. Antes dele, apenas o ex-zagueiro Thiago Silva havia registrado a mesma estatística.

