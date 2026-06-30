Neymar provoca alemão, 'Guru' das Copas, que previu eliminação do Brasil contra o Japão

Após a vitória de virada sobre os japoneses, camisa 10 da Seleção Brasileira usou as redes sociais para ironizar a projeção do economista Joachim Klement

Neymar provoca 'Guru das Copas' após vitória do Brasil sobre o Japão. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Após a vitória do Brasil de virada contra o Japão nos 16-avos de final da Copa de 2026, Neymar provocou o economista alemão Joachim Klement, conhecido como 'Guru das Copas', que havia previsto a eliminação da Seleção Brasileira contra os japoneses.

No X (antigo Twitter), o camisa 10 da Amarelinha mandou um recado direto: "Sr. Joachim Klement… favor tentar na próxima Copa", escreveu Neymar.

A previsão inicial de Klement colocava a Holanda como campeã da Copa do Mundo de 2026, mas os holandeses foram eliminados para o Marrocos na madrugada desta terça-feira (30), nos pênaltis. Para completar o dia ruim do economista, seu país, a Alemanha, também caiu na fase de 16-avos de final ao ser derrotada pelo Paraguai, também nas penalidades.

Desenvolvido originalmente para demonstrar a imprevisibilidade do futebol por meio de variáveis econômicas e sociais, o modelo de Klement havia ganhado contornos de oráculo após os acertos dos últimos campeões (Alemanha, França e Argentina).

Pela projeção do economista, o Brasil, que avançou como líder de sua chave após enfrentar adversários como Escócia e Haiti, pararia justamente no primeiro mata-mata diante da disciplina tática japonesa. No entanto, a vitória brasileira e as zebras desta terça-feira derrubaram o aproveitamento do modelo.