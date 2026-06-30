Lucas Paquetá tem lesão muscular constatada e vira preocupação na Seleção Brasileira
Paquetá sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a vitória do Brasil contra o Japão
Publicado: 30/06/2026 às 14:24
Lucas Paquetá tem lesão muscular constatada e vira preocupação na Seleção Brasileira. (Foto: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
O meio-campista Lucas Paquetá foi submetido a exames de imagem na manhã desta terça-feira (30), dia seguinte à vitória do Brasil sobre o Japão, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo.
Após queixar-se de dores na região posterior da coxa esquerda durante a partida, o jogador teve uma lesão muscular confirmada pelo departamento médico da Seleção Brasileira.
Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a situação clínica do atleta e informou que ele já deu início aos trabalhos de reabilitação.
“O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível”, escreveu a assessoria da Seleção Brasileira.
Preocupação em campo
O problema físico de Paquetá começou a se desenhar nos instantes finais do primeiro tempo da partida contra os japoneses, quando o meia passou a mancar e demonstrar claros sinais de limitação. No intervalo, o jogador deixou o gramado sentindo fortes dores, precisando ser escorado pelo atacante Neymar e recebendo o apoio dos demais companheiros de equipe.
Diante do cenário, a comissão técnica optou pela mudança no vestiário, e o jovem Endrick entrou na vaga do meio-campista para o início da segunda etapa.
A comissão técnica agora corre contra o tempo para avaliar as condições reais de aproveitamento de Paquetá para a sequência do torneio. O prazo estimado de recuperação do atleta não foi divulgado oficialmente de forma detalhada.