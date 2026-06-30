'Sem sacrifício não há testemunho', afirma Douglas Santos após classificação do Brasil

Brasil vira sobre o Japão nos acréscimos e avança às oitavas da Copa do Mundo

Jogadores da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro)

A seleção brasileira garantiu uma classificação dramática para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Japão, de virada, em um jogo decidido nos minutos finais. Após a partida, o lateral-esquerdo Douglas Santos, cria da base do Náutico, destacou o espírito de superação da equipe.

"Quando acabou o jogo eu falei para o Gabriel Magalhães que sem sacrifício não há testemunho. Então o testemunho que demos nesse jogo foi bonito. Que a gente possa confiar cada vez mais no trabalho que está sendo bem feito, porque coisas grandes ainda estão por vir", disse o lateral à CazéTV.

O Brasil encontrou dificuldades diante de uma seleção japonesa bem organizada defensivamente e saiu atrás no placar. Segundo Douglas Santos, a comissão técnica já havia alertado sobre a postura tática do adversário e a necessidade de paciência para explorar os espaços ao longo da partida..

A reação brasileira veio no segundo tempo, com dois gols que mudaram o rumo do confronto. O volante Casemiro marcou o gol de empate, enquanto o atacante Gabriel Martinelli balançou as redes já nos acréscimos, garantindo a virada da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti.

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O jogador também lembrou o peso histórico do resultado em jogos eliminatórios de Copa do Mundo. “A gente tem que desfrutar desse momento, sabendo que já tem o próximo jogo. Agora é descansar e trabalhar bem durante a semana para continuarmos evoluindo”, concluiu.

Com a vaga assegurada, a Seleção Brasileira agora se prepara para as oitavas de final, contra o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. O confronto está marcado para domingo (5), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

