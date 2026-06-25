Copa 2026: Seleção Brasileira garante quantia de R$ 57,3 milhões com classificação ao mata-mata

Participando, no mínimo, até a fase de 16 avos de final, o Brasil já garantiu valores milionários no Mundial

Vini Jr. (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Com a classificação para a fase de mata-mata conquistada na última quarta-feira (24), a Seleção Brasileira já garantiu uma premiação milionária na Copa do Mundo de 2026. Participando, no mínimo, até a fase de 16 avos de final, o Brasil já garantiu uma quantia de 11 milhões de dólares (equivalentes a R$ 57,3 milhões).

A premiação do Mundial da América do Norte varia de acordo com o desempenho esportivo de cada seleção participante. O campeão do torneio, além do prestígio de conquistar o mundo, levará para casa um valor de 50 milhões de dólares (R$ 260,4 milhões).

A Seleção Brasileira já garantiu valores iniciais de 9 milhões de dólares apenas pela participação na primeira fase. Caso avance para as oitavas de final, o valor chegará a 15 milhões de dólares.

Confira os valores de acordo com a fase da Copa do Mundo:

Fase de grupos (eliminados da 33ª à 48ª posição): US$ 9 milhões

Segunda fase (eliminados da 17ª à 32ª posição): US$ 11 milhões

Oitavas de final (9º ao 16º lugar): US$ 15 milhões

Quartas de final (do 5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões

4º lugar: US$ 27 milhões

3º lugar: US$ 29 milhões

Vice-campeão: US$ 33 milhões

Campeão: US$ 50 milhões

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