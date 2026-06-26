Vídeo: Grupo de freiras chama atenção ao vibrar com jogo do Brasil na Copa 2026

Grupo de freiras do Mosteiro Santa Maria dos Anjos surpreende internautas ao vibrar com partidas do Brasil na Copa do Mundo

Grupo de freiras assistem jogo do Brasil na Copa do Mundo (Reprodução)

Um registro curioso ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias. No Mosteiro Santa Maria dos Anjos, em Dourados (MS), um grupo de freiras deixou temporariamente a rotina de oração e silêncio para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo com entusiasmo. A reação espontânea durante as partidas viralizou e surpreendeu internautas.

O registro foi publicado no perfil oficial do mosteiro e já se aproxima da marca de 800 mil visualizações. No vídeo, as irmãs aparecem reunidas na sala com bandeira do Brasil, pipoca, doces e uma animação contagiante durante a vitória da equipe verde-amarela por 3 a 0 contra o Escocia.

O Brasil convenceu? Vini voando e tudo sobre o mata-mata contra o Japão | Diario da Copa #6

Copa 2026: Seleção Brasileira garante quantia de R$ 57,3 milhões com classificação ao mata-mata Veja também:

O ponto alto do vídeo é o momento em que a bola balança a rede. Rompendo o habitual recolhimento do local, as freiras gritam, pulam e dançam em uma comemoração idêntica à de milhões de torcedores pelo país. A simplicidade e a pureza da cena emocionaram os internautas. Na legenda da publicação, o perfil do mosteiro brincou com a tensão do momento: “Quase que a gente não vê o gol!”.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Quem são as freiras torcedoras?

O Mosteiro Santa Maria dos Anjos abriga as Irmãs Clarissas, uma comunidade religiosa feminina ligada à Ordem de Santa Clara. A rotina da congregação é historicamente conhecida pelo forte compromisso com a vida contemplativa, a espiritualidade, o silêncio e a convivência comunitária restrita.

Ao compartilharem o momento de lazer, as religiosas mostraram que a fé e a devoção andam lado a lado com as alegrias simples do cotidiano e a união comunitária, provando que, quando o assunto é torcer pelo Brasil, não há barreiras para a comemoração.

