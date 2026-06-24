Brasil vence Escócia por 3x0 e garante liderança do grupo na Copa 2026
Com dois gols de Vinícius Júnior, a Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3x0
Publicado: 24/06/2026 às 21:05
Vinícius Júnior celebra primeiro gol do Brasil contra a Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Em sua melhor apresentação na Copa do Mundo de 2026, o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela úima rodada do Grupo C. Com o resultado, a Seleção Brasileira avançou na liderança da chave, com sete pontos e aguarda agora seu adversário na 2ª fase, já com jogos eliminatórios.
O Brasil pega o 2º colocado do Grupo F, que será definido nesta quinta (25). Holanda, Japão e Suécia disputam as vagas.
Já Marrocos bateu o Haiti por 4 a 2, também chegou aos sete pontos e se classificou em segundo, perdendo para o Brasil no saldo de gols. A Escócia, com três, dificilmente vai avançar entre os oito melhores terceiros.
O jogo marcou a volta de Neymar, que entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo e arriscou um chute a gol, já na reta final.
O JOGO
O Brasil começou com tudo e fez o seu melhor início de jogo na Copa. A marcação alta fez efeito logo aos seis minutos. Rayan desviou o passe do zagueiro McKenna e a bola sobrou para Vini Jr, que driblou o goleiro e só não entrou com bola e tudo porque não quis: 1 a 0.
A Seleção Brasileira chegou a aumentar a vantagem da mesma maneira. Aos 22, o próprio Vini roubou a bola do zagueiro Hendry e tocou por entre as pernas do goleiro. Mas em decisão incomum no Mundial, o VAR sinalizou um leve contato do atacante brasileiro no defensor e o árbitro anulou o gol.
Nem com a benevolência da arbitragem, a Escócia conseguiu ameaçar a meta defendida por Alisson, exceto em alguns cruzamentos em jogadas aéreas. Já o Brasil, mesmo diminuindo o ritmo, por pouco não balançou a rede novamente com Rayan e Matheus Cunha. Porém, aos 48, em lindo cruzamento de Bruno Guimarães, Vini Jr cabeceou para o fundo da rede: 2 a 0.
SEGUNDO TEMPO
Com a boa atuação, o técnico Carlo Ancelotti não mexeu para a etapa final. Na Escócia, mudança na lateral esquerda, com a Tierney entrando no lugar de Robertson. Aos 4 minutos, a melhor jogada dos escoceses, com McTominay cabeceando em cima de Alisson. A resposta do Brasil foi imediata e Vini parou no goleiro Gunn.
Mas o terceiro gol da Canarinho não demorou a sair. Aos 15, Bruno Guimarães avançou e deu belo passe para Matheus Cunha, que marcou com tranquilidade. Foi o terceiro tento do paraibano nesse Mundial.
Logo em seguida, o estádio explodiu, mas não foi com o quarto go, mas com Neymar, que foi chamado por Ancelotti e entrou aos 30 minutos, no lugar de Matheus Cunha. O camisa 10 voltou a vestir a camisa verde e amarela após 980 dias.
FICHA DA PARTIDA – BRASIL 3X0 ESCÓCIA
BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli); Vinícius Jr, Matheus Cunha (Neymar) e Rayan (Endrick). Técnico: Carlos Ancelotti.
ESCÓCIA: Gunn; Patterson (Ralston), Hendry, Hanley e Robertson (Tierney); McLean, Gannon-Doak (Christie), Ferguson e McTominay; McGinn e Shankland. Técnico: Steve Clarke.
Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
Árbitro: César Ramos (México).
Assistentes: Alberto Morin e Marco Bisguerra (ambos do México)
Gols: Vini Jr (6’/1º) e (48’/1º); Matheus Cunha (15’/2º)
Cartões Amarelos: Fabinho (BRA); Christie (ESC)
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