Seleção Brasileira tem três pendurados e liga alerta para jogo contra a Escócia

Casemiro, volante da Seleção Brasileira (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24) para o decisivo confronto contra a Escócia com atenção especial à questão disciplinar. Três jogadores estão pendurados e podem virar desfalques na estreia do mata-mata da Copa do Mundo caso recebam cartão amarelo durante a partida.

O volante Casemiro, o zagueiro Ibañez e o lateral Douglas Santos receberam cartão amarelo nas duas primeiras partidas do Brasil no torneio. Por conta disso, serão suspensos automaticamente se forem novamente amarelados no confronto que definirá a posição final da equipe na chave.

Além da busca pela classificação e por uma melhor posição no Grupo C, o técnico Carlo Ancelotti também terá de administrar a situação dos atletas para evitar perdas importantes na sequência da Copa do Mundo.

A situação dos jogadores pendurados também abre a possibilidade de mudanças na escalação da Seleção Brasileira. O volante Casemiro e o lateral-esquerdo Douglas Santos, ambos titulares, podem ser poupados diante da Escócia para evitar o risco de suspensão no início do mata-mata. Caso isso aconteça, Fabinho e Alex Sandro aparecem como os principais candidatos a assumir as vagas na equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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Olho no regulamento

O regulamento da competição prevê a suspensão automática após o acúmulo de dois cartões amarelos. Embora a contagem seja zerada para as oitavas de final, a punição é mantida para quem atingir o limite na terceira rodada da fase de grupos. Ou seja: se Casemiro, Ibañez ou Douglas Santos forem advertidos contra a Escócia, estarão fora da estreia do Brasil na fase eliminatória.

Cenário para a classificação

O Brasil chega para a rodada decisiva após empatar na estreia com Marrocos (1 a 1) e vencer o Haiti (3 a 0) no segundo jogo. Atual líder do grupo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa de apenas um empate simples para garantir o passaporte carimbado e a liderança da chave para a próxima fase.

