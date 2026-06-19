Seleção Brasileira jogará pela primeira vez no Lincoln Financial Field, estádio situado na cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos

Onde o Brasil joga hoje? Conheça o estádio da partida contra o Haiti. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Seleção Brasileira entra em campo na noite desta sexta-feira (19) contra o Haiti pelo segundo jogo da Copa do Mundo 2026, no estádio Lincoln Financial Field, na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. É a primeira vez que o Brasil jogará neste palco.

Conhecido como “The Linc”, o estádio é a casa dos Philadelphia Eagles, um dos times mais tradicionais da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), e mistura história com tecnologia.

O estádio foi inaugurado em 2003 e tem capacidade para receber cerca de 68.500 pessoas. O destaque é a estrutura moderna e boa visibilidade do campo.

Este será o segundo jogo do torneio disputado no estádio, que já recebeu a vitória da Costa do Marfim contra o Equador. Além de Brasil x Haiti, o The Linc receberá também outros cinco jogos da Copa do Mundo de 2026: na segunda (22), França x Iraque; na quinta (25), Curaçao x Costa do Marfim; Croácia x Gana, no dia 27; e uma das partidas das oitavas de final, em 4 de julho.

Curiosidades

Apesar de ser o estádio de um time de futebol americano, o jogo de inauguração do The Linc foi de futebol – ‘soccer’, em inglês – um amistoso entre Manchester United e Barcelona, em agosto de 2003. A partida também marcou a estreia de Ronaldinho Gaúcho pelo clube da Catalunha.

O primeiro jogo oficial de futebol americano no estádio ocorreu logo depois, em setembro de 2003, um confronto de Monday Night Football da NFL entre o Philadelphia Eagles e o Tampa Bay Buccaneers

Brasileiros no Lincoln Financial Field

Em 2025, o The Linc recebeu oito partidas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Entre os clubes brasileiros que jogaram no local, estiveram Flamengo, Palmeiras e Botafogo.

O Rubro-Negro venceu o Espérance de Tunis por 2 a 0 e o Chelsea por 3 a 1. O Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0 e perdeu para o Chelsea por 2 a 1.