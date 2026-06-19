Que horas é o jogo do Brasil hoje? Veja onde assistir e escalação contra o Haiti na Copa 2026

O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19) pelo segundo jogo da fase de grupos; veja horário, escalação e onde assistir ao jogo

Que horas é o jogo do Brasil hoje? Veja onde assitir e escalação contra o Haiti na Copa 2026 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Para afastar a má fase e conquistar os primeiros três pontos na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19) pela segunda rodada da fase de grupos. Veja horário, onde assitir e a provável escalação do Brasil para o confronto.

HORÁRIO DE BRASIL X HAITI

O jogo está marcado para 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR SELEÇÃO BRASILEIRA X HAITI NA COPA 2026

TV Aberta : TV Globo e SBT

: TV Globo e SBT TV por Assinatura (Fechada) : Sportv

: Sportv Streaming: Globoplay, Prime Video, NSports, GETV (YouTube) e CazéTV (YouTube)

Como chega o Brasil

Após atuação questionada na estreia diante do Marrocos, Carlo Ancelotti enfrenta pressão no comando da Amarelinha para mudar o rumo da participação no torneio realizado em solo norte-americano.

Para a partida, o treinador italiano deve promover alterações. Ele testou uma equipe com cinco mudanças no treino de quarta-feira (17), mas as ausências de Gabriel Magalhães e Raphinha ocorreram para poupar os atletas.

O zagueiro enfrenta problemas musculares desde a final da Champions League com o Arsenal, em 30 de maio, e vem sendo manejado pela equipe médica. Já Raphinha sofre com bolhas nos pés e também foi preservado.

Entre as trocas prováveis de Ancelotti estão as entradas de Danilo, no lugar de Ibañez na lateral direita, e de Luiz Henrique na vaga de Paquetá.

O italiano chegou a testar Éderson na lateral — posição que o meia desempenhou apenas uma vez na carreira, em 2021, pelo Fortaleza —, mas a improvisação é vista como improvável.

Ele também testou Fabinho na vaga de Casemiro, mas é difícil que o titular e homem de confiança fique de fora de um jogo tão decisivo.

Um dos nomes mais cobrados na estreia, o atacante Igor Thiago deve ser mantido por Ancelotti entre os titulares. Na sombra dele, o jovem Endrick, um dos mais pedidos pelos torcedores brasileiros, não é cotado para iniciar a partida.

Peça carimbada em quase todas as escalações do ciclo do treinador, Matheus Cunha também deve começar no banco de reservas nesta sexta.

Apesar de ter retornado aos treinos no gramado cerca de um mês após sofrer uma lesão na panturrilha, Neymar nem viajou com a delegação para Filadélfia.

A estreia do camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa de 2026 só deve acontecer diante da Escócia, na próxima quarta-feira (24).

DIARIO DA COPA DEBATE MUDANÇAS DE ANCELOTTI

Nesta sexta-feira (19), às 10h00, o time de Esportes do Diario de Pernambuco debate, no Videocast Diario da Copa, as possíveis mudanças de Carlo Ancelotti para a partida contra o Haiti. Clique neste link ou no player abaixo para assisitr.

FICHA TÉCNICA BRASIL X HAITI

Copa do Mundo de 2026 (Fase de grupos — 2ª rodada do Grupo C)

(Fase de grupos — 2ª rodada do Grupo C) Data: 19 de junho de 2026 (sábado)

19 de junho de 2026 (sábado) Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Lincoln Financial Field, em Filadélfia (Estados Unidos)

Lincoln Financial Field, em Filadélfia (Estados Unidos) Árbitro: Alejandro Hernandez (Espanha)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Luiz Henrique; Raphinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago. Técnico: Carlo Ancelotti.

HAITI: Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Bellegarde, Jean; Deedson, Casimir, Providence; Isidor. Técnico:Sébastien Migné

Como chega o Haiti

Apesar de ter perdido na estreia contra a Escócia, o Haiti criou boas chances e jogou além do esperado.

Caso o Marrocos vença a Escócia nesta sexta e haitianos percam contra o Brasil, a seleção estaria eliminada do torneio.

O retrospecto do Haiti contra a Amarelinha não é bom. Em três partidas disputadas contra o Brasil, os haitianos sofreram 17 gols, nas derrotas por 4x0 e 6x0 em amistosos e na goleada por 7x1 na Copa América de 2016.

Sob o comando do técnico Sebastien Migne, a seleção reconhece o favoritismo brasileiro, mas busca usar a organização apresentada na estreia para tentar um resultado inédito.

Haitianos também podem se inspirar em Cabo Verde, que conseguiu um empate histórico no placar de 0x0 contra a Espanha na última segunda-feira (15).

Em sua única participação anterior em Mundiais, em 1974, o Haiti perdeu os três jogos da chave. Qualquer pontuação conquistada nesta sexta-feira representará o primeiro ponto da história do país em Copas do Mundo.

