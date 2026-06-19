Quarto episódio do programa analisa as opções de Carlo Ancelotti para o duelo contra o Haiti, após o empate na estreia da Copa do Mundo

Diario da Copa #4: Como a Seleção Brasileira chega para enfrentar o Haiti? (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil volta aos gramados nesta sexta-feira (19) contra o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Depois do empate na estreia contra o Marrocos, Carlo Ancelotti precisa dar respostas aos torcedores brasileiros no torneio.

O quarto episódio do Diario da Copa desta sexta analisa as mudanças na Seleção.

Para a partida decisiva desta sexta, Ancelotti ensaiou até três substituições na escalação inicial, com as entradas de Danilo, na lateral-direita, Fabinho, no meio-campo, e Luiz Henrique, na ponta.

Se a Inglaterra confirmou o favoritismo, o início da trajetória de Portugal foi marcado pela frustração. A República Democrática do Congo se consolidou como uma das grandes sensações do continente africano ao arrancar um empate por 1 a 1 e parar a constelação lusitana.

Com um 'ferrolho' defensivo praticamente intransponível, os Leopardos demonstraram extrema disciplina tática para neutralizar o adversário.

O duelo também escancarou a má fase das grifes em campo: Cristiano Ronaldo viveu uma jornada de rara infelicidade no ataque, desperdiçando chances contra a valente e surpreendente equipe congolesa.

Assista ao videocast no player abaixo ou clicando neste link.

Como acompanhar

Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, trazendo análises táticas, a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026