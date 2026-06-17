Seleção: Neymar participa de atividade com o grupo, mas não deve atuar na sexta (19)

Pela primeira vez, Neymar realizou trabalhos com os demais companheiros no treino desta quarta-feira (17)

Neymar, camisa 10 do Brasil (Rafael Ribeiro / CBF)

Pela primeira vez desde que foi convocado para a Copa do Mundo 2026, Neymar participou de uma atividade com os demais jogadores da Seleção Brasileira. O camisa 10 realizou o aquecimento nos primeiros 10 minutos do treinamento desta quarta-feira (17). Depois, voltou a fazer trabalhos físicos separadamente.

Por ainda viver um período de transição física, Neymar não deve atuar contra o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30, pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A expectativa é de que o jogador passe a treinar efetivamente com o grupo após o duelo contra os haitianos, ganhando chances de ter minutos contra a Escócia, no dia 24 de junho.

Em sua reintegração ao elenco, o astro da Seleção Brasileira foi recebido com aplausos pelos jogadores e passou pelo tradicional “corredor polonês”. Mesmo sem ser relacionado, é esperado que Neymar viaje com a delegação para acompanhar a partida na Filadélfia, assim como fez na estreia contra Marrocos.

Lesão de Neymar

Nesta quarta-feira, completou-se um mês desde a lesão sofrida por Neymar em uma partida disputada pelo Santos contra o Coritiba — que aconteceu um dia antes da convocação de Carlo Ancelotti.

Logo após a apresentação do camisa 10 à comissão da Amarelinha, em 27 de maio, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou que uma ressonância magnética “identificou uma lesão muscular de grau dois”, uma ruptura parcial de fibras.

Lasmar destacou que a lesão deveria afastar o atacante por um período de duas a três semanas. À época, o médico afirmou que o jogador estava em “tratamento intensivo” e teria sua evolução “avaliada diariamente”.

A CBF segue adotando cautela em relação ao retorno do camisa 10. A entidade prefere se posicionar com pouco detalhamento da recuperação do atacante, evitando estipular um prazo exato para que o jogador possa reforçar a Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.