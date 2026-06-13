Brasil x Marrocos: horário, escalação e onde assistir jogo da Copa 2026
Saiba o horário e qual canal vai transmitir ao vivo o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Marrocos neste sábado (13)
Publicado: 13/06/2026 às 06:00
Brasil e Marrocos se enfrentam, neste sábado (13), na estreia da Seleção Brasileira na fase de Grupos. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF - Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), para estrear na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O duelo marca o primeiro passo da Amarelinha no Grupo C do Mundial. Veja onde vai passar e as prováveis escalações.
O confronto é o mais difícil da Amarelinha nesta primeira fase, que ainda terá partidas contra o Haiti, na sexta-feira (19), e a Escócia, na quarta-feira (24).
Onde assistir ao vivo Brasil x Marrocos
O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo nessas opções:
- Globoplay (Streaming);
- CazéTV (YouTube) - clique aqui para acessar ou assista através do player abaixo;
- Prime Video (Streaming);
- GE TV (Streaming);
- TV Globo (Canal aberto);
- SBT (Canal aberto);
- Sportv (Canal fechado);
- NSports (Canal fechado).
Como chega a Seleção Brasileira
Em busca do hexacampeonato em solo norte-americano, o técnico Carlo Ancelotti promoveu mudanças no esquema tático e na escalação titular.
Após a vitória diante do Egito no último sábado (6), o treinador italiano perdeu o lateral-direito Wesley por lesão e convocou o meio-campista Éderson, da Atalanta. Com a ausência, a lateral direita deve ser ocupada por Danilo (Flamengo). A defesa terá ainda o retorno da dupla de zaga titular formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, com Alex Sandro na lateral esquerda.
A principal mudança ocorre no meio-campo. Em vez da dupla de volantes composta por Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá entra no lugar de Luiz Henrique, alterando a formação tática do 4-2-4 para o 4-3-3.
No ataque, Matheus Cunha assume a posição de centroavante no lugar de Igor Thiago. Pelas pontas, Vinícius Júnior e Raphinha completam o setor ofensivo.
- Provável escalação da Seleção Brasileira: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.
Como chega o Marrocos
O confronto marca uma das estreias mais exigentes da Seleção Brasileira em edições recentes do torneio.
No ranking da Fifa, no qual a Canarinho ocupa a 6ª colocação e o Marrocos a 7ª, é possível verificar o equilíbrio do confronto.
No Mundial de 2022, disputado no Catar, os marroquinos chegaram à semifinal após eliminar Portugal e Espanha.
O elenco do Marrocos conta com atletas como Hakimi (PSG) e Noussair Mazraoui (Manchester United), além do reforço de Brahim Díaz (Real Madrid), que optou por defender a seleção africana em 2024.
No setor ofensivo, a defesa brasileira terá a atenção voltada para o centroavante Ismael Saibari, campeão holandês pelo PSV nesta temporada, com 15 gols e oito assistências em 27 partidas.
- Provável time do Marrocos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss.
FICHA TÉCNICA
BRASIL X MARROCOS
- Competição: Copa do Mundo de 2026 (Fase de grupos — 1ª rodada do Grupo C)
- Data: 13 de junho de 2026 (sábado)
- Horário: 19h (horário de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos)
- Árbitro: Slavko Vini (Eslovênia)
- PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
- BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
- MARROCOS: Bounou; Hakimi, Riad, Saadane e Mazraoui; El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sba. Técnico: Mohamed Ouahbi