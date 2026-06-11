Quaest: Cresce confiança na Seleção Brasileira e apoio à convocação de Neymar

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (Reprodução)

O sentimento dos brasileiros em relação à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 segue dividido. Em pesquisa divulgada pela Quaest, nesta quinta-feira (11), revela um cenário de expectativa ainda dividido entre os brasileiros em relação ao desempenho do Brasil no Mundial. Embora haja sinais de crescimento na confiança em um possível hexacampeonato, a maioria da população ainda demonstra desconfiança quanto à conquista do título mundial. Ao mesmo tempo, o estudo aponta aumento no apoio à convocação de Neymar, visto por parte dos entrevistados como peça importante na Canarinho.

Segundo o levantamento, 56% dos entrevistados afirmaram acreditar que o Brasil não conseguirá vencer a Copa do Mundo de 2026. Por outro lado, 35% disseram confiar na conquista do hexacampeonato, indicando um aumento em relação à pesquisa anterior que apontava apenas 25%. Outros 9% não souberam ou preferiram não responder, o que também reforça a incerteza entre parte da população sobre o cenário da próxima edição do Mundial.

Confiança em Neymar

Outro ponto de destaque do estudo é o aumento do apoio à convocação de Neymar para a Seleção Brasileira. De acordo com a Quaest, 53% dos brasileiros aprovam a presença do atacante na equipe nacional, enquanto 38% são contrários à sua convocação.

Em comparação com a primeira medição feita em outubro de 2023, quando os índices eram de 48% de aprovação e 39% de desaprovação, observa-se uma leve, porém consistente, recuperação do apoio ao jogador, reforçando sua permanência como uma figura central no debate sobre a Seleção.

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Avaliação positiva do mister

A pesquisa também aponta uma melhora significativa na avaliação do técnico Carlo Ancelotti, que vem ganhando respaldo junto à opinião pública. A aprovação do treinador subiu de 41% em abril para 58% no levantamento mais recente, um crescimento expressivo que indica maior confiança no trabalho desenvolvido à frente da Seleção. No mesmo período, a desaprovação caiu de 29% para 14%, enquanto 29% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho de 2026, com 2.004 entrevistas presenciais em todas as regiões do país. O levantamento possui margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.