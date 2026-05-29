'O número é o menos importante', diz Matheus Cunha sobre camisa 10 de Neymar

Matheus Cunha, atacante da Seleção Brasileira (Mauro PIMENTEL / AFP)

Se nada mudar nos próximos dias, Matheus Cunha será titular na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey. Sem o glamour dos badalados Raphinha e Vini Jr., o jogador que fez toda a carreira profissional longe do Brasil, e hoje é um dos destaques do gigante Manchester United, pode ser um dos mais versáteis atletas do setor ofensivo da seleção brasileira.

Matheus Cunha não é um 9 clássico, e nem jogará assim no time de Carlo Ancelotti. Quando a lista de convocados foi anunciada, chamava a atenção que o único meia clássico era Lucas Paquetá, mas Cunha pode ser esse jogador nos EUA, algo que tem feito com naturalidade na Inglaterra.

"No meu ciclo na seleção, tive mais atuações entre linhas, em alguns momentos jogando como meia. Sem dúvida, é uma função que consigo exercer bem. Estou feliz com tudo o que vem acontecendo para disputar minha primeira Copa do Mundo", disse Matheus Cunha nesta sexta-feira, 29, antes do terceiro treino de preparação para a Copa do Mundo, em Teresópolis (RJ).

O quarteto titular para o início da Copa se projeta que seja Raphinha, Vini Jr, Matheus Cunha e Luiz Henrique. Estêvão, que não foi convocado por causa de grave lesão muscular, seria o escolhido na vaga que hoje, aparentemente, é de Luiz Henrique.

Mesmo reserva, Neymar será o camisa 10 na Copa, caso sua lesão na panturrilha melhore e ele de fato dispute a competição. Para o amistoso deste domingo, 31, contra o Panamá, no Maracanã, a CBF já deve dar a numeração aos jogadores que será a oficial da Copa, em lista que será enviada à Fifa até segunda-feira, dia 1 de junho.

"O número da camisa é o menos importante. Quando você divide espaço com alguém que tem tantas convocações e tanta história, entende que isso está acima de qualquer número. Vou vestir a camisa que estiver disponível", disse Cunha.

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O atacante disse que a lesão de Neymar, confirmada como mais grave do que se pensava inicialmente, chateou o elenco, mas que há confiança de que o santista se recupere para disputar sua quarta Copa do Mundo.

"Não é só o Neymar, qualquer jogador lesionado todo mundo fica triste. Compartilhei momentos parecidos com Estêvão e Rodrygo (fora da Copa por lesão). Ninguém quer passar por isso. Ao mesmo tempo, é uma situação que dá ao atleta a oportunidade de se recuperar e chegar bem, ele tem tempo. Queremos que todos estejam nas melhores condições possíveis para se preparar", disse.