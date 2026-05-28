Confira até que prazo a Seleção Brasileira poderá cortar um jogador para a Copa do Mundo

Regras da Fifa indicam uma data limite para que um atleta possa ser substituído na convocação

Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano em treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (Rafael Ribeiro / CBF)

Em meio a toda a indefinição que cerca o astro Neymar e sua lesão de grau 2 na panturrilha, a Seleção Brasileira ainda aguarda a recuperação do camisa 10 antes de definir um possível corte e uma substituição na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

Qual o prazo limite para o corte?

De acordo com as regras da Fifa, as seleções participantes do Mundial têm até o dia 1º de junho para a entrega definitiva da lista de jogadores convocados. Após essa data, qualquer alteração só poderá ser feita por lesão ou doença grave de um atleta, com aprovação da própria Fifa e de seus comitês.

Este prazo é válido até 24 horas antes da estreia de cada seleção na Copa do Mundo. Vale lembrar que o substituto do jogador cortado terá que estar obrigatoriamente na pré-lista de 55 nomes enviada previamente pelas federações.

A exceção a essa regra é para os goleiros que, devido à especificidade da posição, podem ser substituídos a qualquer momento do torneio, desde que todas as condições citadas sejam cumpridas.

Sendo assim, a CBF terá até o dia 12 de junho para decidir sobre um eventual corte de Neymar, já que o Brasil estreia na Copa no dia 13, em duelo contra o Marrocos, em Nova Jersey.

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