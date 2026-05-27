Com helicóptero monitorado, Neymar atrai holofotes em chegada à Seleção na Granja Comary

Apresentação de Neymar na Seleção Brasileira (Reprodução/TNT)

O desembarque da Seleção Brasileira na Granja Comary teve um claro protagonista nesta quarta-feira (27). Último jogador a se apresentar ao técnico Carlo Ancelotti em Teresópolis, o atacante Neymar transformou sua viagem em um evento midiático antes mesmo de pisar no Rio de Janeiro, mobilizando milhares de torcedores em um monitoramento virtual que tomou conta das redes sociais.

A expectativa do público se confirmou no fim da manhã, quando o craque do Santos pousou no Rio de Janeiro às 11h44. Neymar utilizou seu helicóptero particular para se deslocar do litoral paulista até o Centro de Treinamentos da CBF.

Durante o trajeto, a curiosidade dos fãs transformou a viagem no quarto voo mais acompanhado do mundo em tempo real. Mais de duas mil pessoas monitoraram simultaneamente o deslocamento da aeronave por aplicativos de rastreamento de radar até o momento do pouso.

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Exames médicos programados

Se fora de campo o atacante segue arrastando multidões, a sua real situação dentro das quatro linhas ainda é tratada como uma incógnita. Neymar se apresenta à Seleção Brasileira em meio à recuperação de uma lesão na panturrilha direita, problema físico que já vinha o desfalcando nos compromissos recentes pelo Santos.

Por conta do quadro clínico, o camisa 10 está fora das primeiras atividades com bola programadas pela comissão técnica. O jogador será submetido a uma bateria de exames médicos detalhados nesta quarta-feira para que o departamento médico avalie a gravidade da lesão e estabeleça o cronograma de transição para o gramado.

Com a chegada de Neymar, Carlo Ancelotti fecha o grupo de atletas que fará a primeira etapa de preparação no Brasil. Para garantir a agilidade na apresentação de todo o elenco e evitar o desgaste da subida da serra por terra, a CBF montou uma operação especial de logística, fretando helicópteros para trazer os demais convocados.

O grupo na Granja Comary, no entanto, ainda não está completo com todos os nomes da lista principal. O zagueiro Marquinhos (PSG), o lateral Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli (ambos do Arsenal) só vão se integrar à delegação no dia 1 de junho, diretamente nos Estados Unidos. O trio está liberado para disputar a grande final da Liga dos Campeões da Europa, marcada para o dia 30 de maio, na Hungria.