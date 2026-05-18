diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO

Convocação da Seleção Brasileira para Copa 2026: veja lista de convocados anunciada por Ancelotti

Ancelotti anunciou os nomes dos 26 convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Igor Fonseca

Publicado: 18/05/2026 às 18:05

Seguir no Google News Seguir

Convocação da Seleção Brasileira para Copa 2026 veja lista de convocados anunciada por Ancelotti. /Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Convocação da Seleção Brasileira para Copa 2026 veja lista de convocados anunciada por Ancelotti. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O treinador Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (18), a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, em evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Confira os 26 jogadores convocados pelo italiano para o Mundial do Canadá, Estados Unidos e México.

CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA A COPA DO MUNDO:

  • GOLEIROS
  • Alisson (Liverpool);
  • Ederson (Fenerbahçe);
  • Weverton (Grêmio);
  • DEFENSORES
  • Danilo (Flamengo);
  • Wesley (Roma);
  • Alex Sandro (Flamengo);
  • Douglas Santos (Zenit);
  • Marquinhos (PSG);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal);
  • Bremer (Juventus);
  • Léo Pereira (Flamengo);
  • Ibañez (Al Ahli);
  • MEIAS
  • Casemiro (Manchester United);
  • Bruno Guimarães (Newcastle);
  • Fabinho (Al Ittihad);
  • Danilo (Botafogo);
  • Lucas Paquetá (Flamengo);
  • ATACANTES
  • Vini Jr (Real Madrid);
  • Raphinha (Barcelona);
  • Gabriel Martinelli (Arsenal);
  • Luiz Henrique (Zenit);
  • Rayan (Bournemouth);
  • Matheus Cunha (Manchester United);
  • Endrick (Lyon);
  • Neymar (Santos);
  • Igor Thiago (Brentford).

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

A Amarelinha estreia no Grupo B na Copa contra Marrocos no dia 13 de junho. Mas, antes disso, faz dois amistosos preparatórios contra o Panamá, em 31 de maio no Maracanã, e diante do Egito, já nos Estados Unidos, em 6 de Junho.

  • Amistosos do Brasil antes da Copa
  • Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - 18h30 (horário de Brasília);
  • Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).

Jogos da Brasil na Copa de 2026

A Seleção está no Grupo C, com Escócia, Haiti e Marrocos. Confira a tabela do Brasil na Copa:

  • Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado)
  • Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira)
  • Escócia x Brasil: 24/06 (quarta-feira)
Convocação da Seleção Brasileira , Copa do Mundo
Mais de Seleção Brasileira
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP