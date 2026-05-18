Convocação da Seleção Brasileira para Copa 2026: veja lista de convocados anunciada por Ancelotti
Ancelotti anunciou os nomes dos 26 convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026
Publicado: 18/05/2026 às 18:05
O treinador Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (18), a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, em evento realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Confira os 26 jogadores convocados pelo italiano para o Mundial do Canadá, Estados Unidos e México.
CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA PARA A COPA DO MUNDO:
- GOLEIROS
- Alisson (Liverpool);
- Ederson (Fenerbahçe);
- Weverton (Grêmio);
- DEFENSORES
- Danilo (Flamengo);
- Wesley (Roma);
- Alex Sandro (Flamengo);
- Douglas Santos (Zenit);
- Marquinhos (PSG);
- Gabriel Magalhães (Arsenal);
- Bremer (Juventus);
- Léo Pereira (Flamengo);
- Ibañez (Al Ahli);
- MEIAS
- Casemiro (Manchester United);
- Bruno Guimarães (Newcastle);
- Fabinho (Al Ittihad);
- Danilo (Botafogo);
- Lucas Paquetá (Flamengo);
- ATACANTES
- Vini Jr (Real Madrid);
- Raphinha (Barcelona);
- Gabriel Martinelli (Arsenal);
- Luiz Henrique (Zenit);
- Rayan (Bournemouth);
- Matheus Cunha (Manchester United);
- Endrick (Lyon);
- Neymar (Santos);
- Igor Thiago (Brentford).
Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026
A Amarelinha estreia no Grupo B na Copa contra Marrocos no dia 13 de junho. Mas, antes disso, faz dois amistosos preparatórios contra o Panamá, em 31 de maio no Maracanã, e diante do Egito, já nos Estados Unidos, em 6 de Junho.
- Amistosos do Brasil antes da Copa
- Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - 18h30 (horário de Brasília);
- Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).
Jogos da Brasil na Copa de 2026
A Seleção está no Grupo C, com Escócia, Haiti e Marrocos. Confira a tabela do Brasil na Copa:
- Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado)
- Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira)
- Escócia x Brasil: 24/06 (quarta-feira)