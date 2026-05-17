Carlo Ancelotti acompanhará Athletico-PR x Flamengo, em Curitiba

O treinador italiano anunciará a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo na segunda-feira (18)

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, segue o trabalho de acompanhamento in loco de partidas dos times brasileiros nas competições. Neste domingo (17) o treinador e o coordenador geral de Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, estarão em Curitiba para assistir ao confronto entre Athletico-PR x Flamengo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

A partida está marcada para as 19h30, na Arena da Baixada. Será a primeira vez que o técnico da seleção visitará a capital paranaense. Na próxima segunda-feira (18) serão anunciados os 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo 2026, em evento marcado para o Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, a partir das 17h (de Brasília).

Na última quinta-feira (14), a CBF confirmou a renovação de contra com Ancelotti, dos demais integrantes da comissão técnica da Amarelinha e do Departamento de Seleções por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. A medida visa proporcionar ao treinador um período completo de preparação para a próxima Copa do Mundo e reforça a crença na continuidade do trabalho.

Com informações da Confederação Brasileira de Futebol.



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