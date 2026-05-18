Convocação da Seleção para Copa ao vivo: veja onde assistir transmissão do anúncio de Ancelotti.
Publicado: 18/05/2026 às 07:20
A lista com a convocação dos 26 jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 é anunciada nesta segunda-feira (18).
O Brasil tem estreia no Grupo C marcada para o dia 13 de junho contra Marrocos.
Onde assistir convocação da Seleção Brasileira ao vivo
A convocação tem transmissão gratuita feita pelo canal da CBF no YouTube, a CBF TV. Assista através do player abaixo.
Horário da convocação da Seleção Brasileira
Com show do cantor pernambucano João Gomes, o anúncio de Ancelotti está marcado para 17h (horário de Brasília).
Amistosos do Brasil antes da Copa
A Seleção de Ancelotti ainda faz dois testes antes de estrear no Mundial. Confira a agenda:
- Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - 18h30 (horário de Brasília);
- Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).
Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
A Seleção está no Grupo C, com Escócia, Haiti e Marrocos. Confira a tabela do Brasil na Copa:
- Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado)
- Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira)
- Escócia x Brasil: 24/06 (quarta-feira)