Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO

Ao vivo: assista à convocação da Seleção Brasileira para a Copa 2026

Igor Fonseca

Publicado: 18/05/2026 às 07:20

Convocação da Seleção para Copa ao vivo veja onde assistir transmissão do anúncio de Ancelotti. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A lista com a convocação dos 26 jogadores escolhidos por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 é anunciada nesta segunda-feira (18).

O Brasil tem estreia no Grupo C marcada para o dia 13 de junho contra Marrocos.

Onde assistir convocação da Seleção Brasileira ao vivo

A convocação tem transmissão gratuita feita pelo canal da CBF no YouTube, a CBF TV. Assista através do player abaixo.

Programação para convocação da Seleção Brasileira:
16:45h - Discurso do presidente CBF
17:00h - Vídeo motivacional patrocinador
17:05h - Shows de: João Gomes, Dilsinho, Ludmilla e Samuel Rosa
17:40h - Convocação
18:00h - Coletiva de impressa

Horário da convocação da Seleção Brasileira 

Com show do cantor pernambucano João Gomes, o anúncio de Ancelotti está marcado para 17h (horário de Brasília).

Amistosos do Brasil antes da Copa

A Seleção de Ancelotti ainda faz dois testes antes de estrear no Mundial. Confira a agenda:

  • Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - 18h30 (horário de Brasília);
  • Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).


Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A Seleção está no Grupo C, com Escócia, Haiti e Marrocos. Confira a tabela do Brasil na Copa:

  • Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado)
  • Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira)
  • Escócia x Brasil: 24/06 (quarta-feira)

 

 

