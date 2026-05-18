diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
COPA DO MUNDO

Que horas é a convocação da Seleção Brasileira para a Copa? Veja horário e onde assistir ao vivo

Veja horário e onde assistir convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Igor Fonseca

Publicado: 18/05/2026 às 07:00

Seguir no Google News Seguir

Que horas é a convocação da Seleção Brasileira hoje (18)? /Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Que horas é a convocação da Seleção Brasileira hoje (18)? (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anuncia, nesta segunda-feira (18), a convocação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México.

O Brasil está no Grupo C e tem estreia marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.

Veja horário da convocação e onde assistir ao vivo o anúncio dos 26 selecionados por Ancelotti nesta segunda.

Horário da convocação da Seleção Brasileira hoje (18)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o evento da convocação está marcado para 17h (horário de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo ao vivo

O evento será transmitido ao vivo pelo próprio canal da CBF, a CBF TV, através do YouTube. Você pode acompanhar pelo player abaixo:

Show de João Gomes na convocação da Seleção

O cantor pernambucano João Gomes fará um show no evento da convocação de Carlo Ancelotti.

Convocação da Seleção Brasileira , Copa do Mundo
Mais de Seleção Brasileira
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP