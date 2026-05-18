Que horas é a convocação da Seleção Brasileira para a Copa? Veja horário e onde assistir ao vivo
Publicado: 18/05/2026 às 07:00
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anuncia, nesta segunda-feira (18), a convocação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, Estados Unidos e México.
O Brasil está no Grupo C e tem estreia marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.
Veja horário da convocação e onde assistir ao vivo o anúncio dos 26 selecionados por Ancelotti nesta segunda.
Horário da convocação da Seleção Brasileira hoje (18)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o evento da convocação está marcado para 17h (horário de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Onde assistir convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo ao vivo
O evento será transmitido ao vivo pelo próprio canal da CBF, a CBF TV, através do YouTube. Você pode acompanhar pelo player abaixo:
Show de João Gomes na convocação da Seleção
O cantor pernambucano João Gomes fará um show no evento da convocação de Carlo Ancelotti.