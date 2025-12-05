Copa do Mundo 2026: confira os jogos imperdíveis da fase de grupos

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta sexta-feira, nos Estados Unidos

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique (ALEXANDRA BEIER / AFP)

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira, nos Estados Unidos, que sediará o torneio ao lado de Canadá e México, definiu alguns duelos imperdíveis logo na primeira fase da competição.

Pela ordem das partidas, o primeiro grande embate será entre Brasil e Marrocos, na rodada de abertura do Grupo C, marcada para o dia 13 de junho. Na fase de grupos da Copa de 1998, os brasileiros levaram a melhor sobre os marroquinos por 3 a 0. No Mundial de 2022, Marrocos foi a grande sensação no Catar, ao alcançar as semifinais e terminar o torneio na quarta colocação. Já a seleção brasileira, comandada pelo italiano Carlo Ancelotti e liderada por Vinícius Júnior, vive a expectativa de conquistar o hexacampeonato e voltar ao topo do mundo depois de 22 anos. Haiti e Escócia completam a chave.

No Grupo L, também na rodada de abertura, Inglaterra, de Harry Kane, e Croácia, de Luka Modric, se enfrentam no dia 17 de junho Na história das Copas, as duas seleções fizeram uma das semifinais em 2018, na Rússia, que terminou com vitória dos croatas por 2 a 1. Fecham a chave Gana e Panamá.

No Grupo H, estão Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O duelo mais aguardo certamente é entre os espanhóis, que contam com o garoto Lamine Yamal, e os uruguaios, de Arrascaeta e companhia, agendado para o dia 26 de junho. As duas seleções, que já conquistaram o mundo, se enfrentaram no quadrangular final da Copa de 1950, realizada no Brasil, e ficaram no empate em 2 a 2. Naquela edição, os uruguaios levaram o segundo título de sua história em cima da seleção brasileira, no jogo que ficou conhecido como Maracanazo.

Pelo Grupo I, França, do craque Mbappé, e Noruega, do artilheiro Haaland, também vão protagonizar outro embate importante entre seleções do Velho Continente, no dia 26 de junho. Outro jogo interessante da chave será entre Senegal e França, que já se enfrentaram na fase de grupos em 2002, com vitória dos senegaleses por 1 a 0. Iraque, Bolívia ou Suriname, que disputam a repescagem mundial, vão completam o grupo.

Para fechar, Portugal e Colômbia duelam pela 3ª rodada do Grupo L no dia 27 de junho. Esta será a primeira vez que o craque Cristiano Ronaldo e seleção lusitana irão enfrentar os colombianos, de James Rodríguez e companhia. Completam a chave Uzbequistão e o vencedor da repescagem mundial, com República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledônia na disputa.

A abertura da Copa do Mundo 2026 será realizada em 11 de junho, no jogo entre México e África do Sul. A grande final está marcada para o dia 19 de julho.

CONFIRA OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO DE 2026

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Uefa D*

Grupo B: Canadá, Uefa A*, Catar e Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Grupo D: EUA, Paraguai, Austrália e Uefa C*

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Grupo F: Holanda, Japão, Uefa B* e Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Fifa 2* e Noruega

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K: Portugal, Fifa 1*, Uzbequistão e Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

REPESCAGEM: A LUTA PELAS ÚLTIMAS VAGAS NA COPA

As últimas seis vagas na Copa são disputadas por 22 seleções. Na repescagem europeia, 16 países lutam por quatro postos. Já a repescagem intercontinental tem a participação de seleções das Américas, da Ásia, Oceania e África. Os jogos entre essas equipes serão realizados no fim do mês de março de 2026. Confira a seguir os confrontos:

Uefa A: País de Gales, Bósnia, Itália ou Irlanda do Norte

Uefa B: Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia

Uefa C: Eslováquia, Kosovo, Turquia ou Romênia

Uefa D: República Checa, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte

Fifa 1: República Democrática do Congo, Jamaica ou Nova Caledônia

Fifa 2: Iraque, Bolívia ou Suriname