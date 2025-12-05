diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
Sorteio da Copa do Mundo 2026 ao vivo: veja onde assistir online 

Veja onde assistir ao vivo ao sorteio da Copa do Mundo 2026

Igor Fonseca

Publicado: 05/12/2025 às 13:00

Sorteio da Copa do Mundo 2026 ao vivo veja onde assistir online /Foto: Divulgação/FIFA

Sorteio da Copa do Mundo 2026 ao vivo veja onde assistir online  (Foto: Divulgação/FIFA)

Veja onde assistir ao Sorteio da Copa do Mundo 2026 ao vivo online. A cerimônia será realizada em Washington, nesta sexta-feira (5). Confira horário do sorteio, onde assistir e restrições dos potes. 

Horário do Sorteio da Copa do Mudo

O sorteio está marcado para 14h00 (horário de Brasília)

Onde assistir sorteio da Copa do Mundo ao vivo

A cerimônia conta com várias transmissões para o Brasil, com opções na televisão e na internet. Confira as opções abaixo:

  • Cazé TV - YouTube;
  • FIFA+ (site);
  • GeTV - YouTube;
  • Globo (TV aberta);
  • SBT - TV aberta;
  • SporTV (TV fechada);

É possível assistir online através do YouTube da CazéTV clicando neste link ou no player abaixo.

Potes do sorteio da Copa do Mundo 2026

Com os grupos de Canadá, México e Estados Unidos - anfitriões da Copa do Mundo - já definidos, assim ficam os potes do sorteio:

  • Pote 1: Canadá (Grupo A), México (Grupo B), EUA (Grupo D), Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha;
  • Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, República da Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália;
  • Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul;
  • Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçau, Haiti, Nova Zelândia, vagas A, B, C e D da repescagem europeia, vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA.

Primeiro, haverá a definição dos grupos em que as seleções do grupo 1 ficarão e, em seguida, sorteados os potes 2, 3 e 4, seguindo esta ordem.

Regras do sorteio da Copa do Mundo 2026

Dado o aumento para 48 seleções, a FIFA manteve a regra de evitar, sempre que possível, duelos entre times da mesma confederação na fase de grupos. A única exceção é a Europa: devido às 16 seleções classificadas pela UEFA, até dois times europeus poderão cair no mesmo grupo.

O caminho do Brasil na fase de grupos será definido com poucas restrições. A Seleção só não poderá enfrentar times que estão no Pote 1 (cabeças de chave) e equipes da própria América do Sul. Assim, a partir do Pote 2, o Brasil tem o caminho livre para encarar qualquer seleção.

Por exemplo, o Diario de Pernambuco fez uma simulação onde o Brasil ficou no Grupo C com Marrocos, Escócia e Jordânia.

Vale lembrar que a definição de todos os 48 participantes ainda não está completa, já que a repescagem da FIFA e da UEFA ainda definirá algumas seleções que podem se tornar adversárias do Brasil."

