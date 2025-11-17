diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
VINI JR

'Vini Jr. é um líder técnico, não um líder no vestiário', diz Dunga

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (18), onde enfrenta a Tunísia, às 16h30

Estadão Conteúdo

Publicado: 17/11/2025 às 11:25

Seguir no Google News Seguir

Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira / RAFAEL RIBEIRO/CBF

Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

O ex-jogador Dunga, capitão do Brasil no título da Copa do Mundo de 1994, comentou sobre o papel exercido pelo atacante Vinicius Júnior na seleção brasileira. Para o ex-volante, o jogador do Real Madrid não é "um líder do vestiário" na equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Veja também:
"Vini, na minha opinião, é um líder técnico, futebolístico, não é um líder de vestiário, não é o que seria um capitão tradicional. Vini é um líder técnico, que cria jogadas, que toma a iniciativa. E o Brasil ainda precisa de um líder de vestiário", disse Dunga em entrevista ao jornal Marca.

O capitão do Tetra foi questionado se Casemiro seria esse líder no time do italiano Carlo Ancelotti. "Pode ser esse líder, sim. Ele é necessário. Faz algum tempo que não temos essa figura, e um líder não se forma, você é líder ou não. E colocar essa responsabilidade a Vinicius (Júnior) não é bom para ele", prosseguiu Dunga.

"As pessoas perguntam: 'Por que no Real Madrid ele funciona bem e na seleção não? Fácil. Porque no Real Madrid só se preocupa em jogar, e existem outros líderes que ocupam essa posição no vestiário. Vini, no Real Madrid, só se preocupa em jogar. No Brasil, não", refletiu.

Dunga também foi perguntado sobre o fato da seleção brasileira ser dirigida por um treinador estrangeiro. O ex-jogador defendeu a escolha feita pela direção da CBF e elogiou Carlo Ancelotti.

"Creio que era o momento de testar com um estrangeiro. Existem treinadores locais bons, mas a atmosfera era muito ruim. Havia energia interna ruim, com intrigas políticas de presidentes da CBF. Trouxeram Carletto e já não se fala disso. Só se fala de futebol. Isso é positivo. Não se fala das brigas dos presidentes Vamos dar uma chance para Carletto, então", afirmou.

Dunga ainda citou as equipes que estão à frente da seleção brasileira neste momento no cenário mundial. "Espanha, França e Argentina estão na frente do Brasil. Um passo adiante. Mas em seis meses tudo pode mudar", disse.

Dunga
Mais de Seleção Brasileira

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP