Casemiro diz quais jogadores são os possíveis próximos líderes da seleção: ‘Bons exemplos’

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (15), às 13h, onde enfrenta Senegal em amistoso preparatório para Copa do Mundo de 2026

Casemiro, volante do Manchester United e da Seleção Brasileira ( RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Casemiro voltou a ser chamado para defender a seleção brasileira desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe nacional. O meio-campista é um dos líderes da seleção e nome de confiança do treinador italiano.

No ano que vem, a tendência é que Casemiro dispute a terceira Copa do Mundo da carreira. Após o Mundial, o atleta admite que o ciclo na seleção pode estar próximo do fim. Neste cenário, Casemiro aponta os jogadores que possuem maior perfil de liderança e podem conduzir o Brasil quando o volante deixar de atuar pelo time verde e amarelo.

"Vai chegar um momento que vou ter que passar (o bastão) (risos) E acho que não está muito longe. Mas, sim, tem jogadores que vêm crescendo, evoluindo, principalmente nessa liderança. O Marquinhos, por exemplo, é bastante líder. Se ele quiser, pode jogar mais uma Copa do Mundo", disse Casemiro em entrevista à "ESPN".

"O Raphinha é um cara que vem tendo um peso importante. O Bruno Guimarães é outro cara que vem começando. É o capitão do Newcastle, já vem pegando um pouco mais essa liderança. Temos jogadores. Alguns já são os líderes, da minha idade, como o Alisson, que é goleiro e dá para estender um pouco mais. Temos diferentes exemplos, diferentes líderes, mas bons exemplos", prosseguiu o meio-campista.

Casemiro já tinha sido comandado por Carlo Ancelotti nos tempos de Real Madrid. Nas seis partidas do Brasil com o italiano, o volante atuou em cinco, todas como titular. No outro compromisso, ele estava suspenso.

"Voltei a jogar, esse foi o ponto. Voltei a atuar, jogar bem. Todo jogador sonha em estar na seleção. Esse é meu propósito: voltar a jogar bem. Voltar para a seleção sempre é o propósito de todo jogador", complementou.

A seleção brasileira vai enfrentar o Senegal neste sábado, 15, na Inglaterra, às 13h (de Brasília), no penúltimo amistoso da temporada. O último confronto do ano será contra a Tunísia, na terça, 18, às 16h30 (de Brasília), na França.

