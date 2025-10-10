Rodrygo celebra retomada e Estevão exalta evolução da seleção após goleada: 'Final de Copa'

A boa atuação de Rodrygo chega em um momento importante para o jogador, que perdeu espaço no clube merengue com Xabi Alonso

Rodrygo, atacante da Seleção Brasileira (ANTHONY WALLACE / AFP)

O amistoso em Seul deixou mais do que um placar expressivo. A goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul serviu para a seleção brasileira dar uma resposta após a derrota para a Bolívia nas Eliminatórias, além de reforçar a confiança de dois nomes em momentos opostos em seus clubes: Rodrygo, reserva no Real Madrid, e Estevão, em ascensão no Chelsea. Ambos foram protagonistas da melhor atuação do time sob o comando de Carlo Ancelotti.

Rodrygo, autor de dois gols e símbolo da intensidade ofensiva que o técnico italiano vem pedindo, destacou o espírito coletivo e a solidez defensiva como pontos-chave do resultado. "Sempre importante você ter uma defesa sólida, todo mundo defende e todo mundo ajuda, e o ataque aos poucos começa a funcionar. Foi o que aconteceu hoje. Estou muito feliz pelo meu desempenho individual e pela vitória, vamos continuar assim", afirmou o atacante.

De volta à seleção após um período fora, o camisa 10 do Real Madrid revelou o quanto tratou o amistoso com seriedade. "Sabia que tinha que levar esses amistosos como finais de Copa do Mundo Foi o que tentei fazer hoje, deu tudo certo. Mais do que os gols, fiquei feliz com o desempenho da equipe. Está evoluindo, crescendo, estamos em um ótimo caminho para a Copa", completou.

A boa atuação de Rodrygo chega em um momento importante para o jogador, que perdeu espaço no clube merengue com Xabi Alonso, mas parece ter o respaldo de Ancelotti na seleção. A versatilidade tática do atacante e o entrosamento com Vini Jr. voltaram a funcionar, resgatando o dinamismo que marcou a dupla no Real Madrid.

Se Rodrygo aproveitou o amistoso para reafirmar sua importância, Estevão confirmou a excelente fase que vive no Chelsea e ampliou a expectativa em torno de seu papel no ciclo até 2026. Autor de dois gols, o jovem de 17 anos foi novamente o mais assediado pelos torcedores e respondeu com maturidade dentro de campo.

"Só tenho a agradecer a Deus pelo que estou vivendo. Estou lutando todos os dias para que as coisas boas venham. Nossa equipe vem crescendo a cada dia, estamos felizes com nosso desenvolvimento, vamos continuar nesse ritmo para fazer grandes jogos", disse o atacante, que vem ganhando minutos sob o comando de Enzo Maresca na Premier League.

A seleção brasileira se prepara agora para enfrentar o Japão, na terça-feira, às 7h30, em Tóquio, em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo.