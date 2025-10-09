Ancelotti deve manter quarteto ofensivo na seleção brasileira, com volta de Rodrygo e Vini Jr.

Nos últimos treinamentos antes de amistoso contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10), o treinador italiano trabalhou o esquema tático

Seleção Brasileira em treinamento na Coreia do Sul (Rafael Ribeiro / CBF)

Carlo Ancelotti deve lançar contra a Coreia do Sul uma escalação da seleção brasileira próxima de seu time ideal. Pelo menos no setor ofensivo. Nos últimos treinamentos antes de amistoso contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, o treinador italiano trabalhou o esquema tático com um quarteto ofensivo, o mesmo utilizado nas melhores partidas à frente do Brasil.

No World Cup Stadium, em Seul, na Coreia do Sul, o treinador italiano trabalhou com o seguinte esquema tático em campo, com um 4-2-4: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo. Esse foi o time esboçado nos 15 minutos ao qual a imprensa teve acesso ao treinamento.

Em relação à quarta-feira, a única mudança na equipe titular foi a entrada de Bruno Guimarães. O volante teve sua chegada à Coreia do Sul adiada em função de problemas no voo até o país asiático. Com isso, precisou fazer um pouso em Amsterdã, Holanda, e não pôde estar à disposição do treinador nos primeiros dias desta semana. No treino desta quinta, no entanto, assumiu a vaga de Lucas Paquetá.

Pelo desgaste, existe a possibilidade de o volante ir ao banco nesta sexta-feira. No setor defensivo, diante dos desfalques no gol e laterais, optou pela continuidade de Vitinho, do Botafogo, que já havia jogado contra a Bolívia, e Bento, do Al-Nassr, no lugar do lesionado Alisson. Na lateral-esquerda, Douglas Santos e Carlos Augusto podem iniciar o próximo jogo.

As escolhas do italiano no setor ofensivo também indicam uma continuidade do que ele avaliou como ideal nas últimas partidas das Eliminatórias. As movimentações no ataque, contra Paraguai e Chile, na Neo Química Arena e Maracanã, respectivamente, foram avaliadas positivamente pela comissão técnica. Matheus Cunha e Vini Jr. devem atuar centralizados, enquanto Estêvão e Rodrygo caem pelas pontas.

Vini Jr. e Rodrygo não foram convocados por Ancelotti na última lista das Eliminatórias. O treinador tem na dupla uma base para o futuro da seleção, e também conhece os pontos positivos, já que trabalharam juntos no período do Real Madrid.

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta sexta-feira, 10, a partir das 8h (de Brasília). Na próxima semana, a seleção viaja a Tóquio para encarar o Japão na terça-feira, 14, às 7h30.