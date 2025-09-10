Vídeos mostram gandulas escondendo bolas em Bolívia x Brasil

A seleção da casa precisava da vitória para garantir vaga na repescagem da Copa do Mundo

Jogo entre Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias (Rafael Ribeiro / CBF)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram gandulas 'escondendo' as bolas do jogo durante a primeira derrota de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira, contra a Bolívia, por 1-0, na noite dessa terça-feira (9).

A seleção da casa precisava vencer o Brasil e contar com um tropeço da Venezuela em confronto contra a Colômbia para garantir vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 2026. A rodada era a última das eliminatórias.

No segundo tempo da partida, gandulas foram flagrados sumindo com as bolas que ficavam à disposição dos jogadores na lateral do campo. Jogadores da Canarinho também reclamaram constantemente que algumas bolas estariam murchas.

Confira:

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, inflamou o discurso após a derrota do Brasil. O dirigente reclamou de antijogo, da arbitragem e até mesmo da polícia que trabalhava na partida em El Alto.

Xaud prometeu levar o relato à Conmebol, em cobrança. Segundo ele, atos truculentos da polícia contra a delegação brasileira chegaram a ser gravados.

"Uma tristeza o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que nós vimos foi um antijogo. Mesmo com essa altitude de 4 mil metros, jogamos contra arbitragem, contra a polícia, contra os gandulas, tirando as bolas de campo, colocando bolas dentro de campo", falou na zona mista do Estádio Municipal de El Alto.

"Uma verdadeira várzea hoje. É o que nós não esperamos para o futebol mundial e nem para o futebol sul-americano", completou o dirigente que está no comando da entidade.

Após a derrota para a Bolívia, O Brasil fechou as Eliminatórias com o pior desempenho no atual formato. A próxima Data Fifa será de amistosos para a seleção brasileira. No dia 10 de outubro, o time de Carlo Ancelotti enfrenta a Coreia do Sul, em Seul. Depois, no dia 14, o adversário será o Japão, em Tóquio.

Com a vitória, a Bolívia terminou as Eliminatórias Sul-Americanas em sétimo lugar e vai ter de disputar a repescagem para ir à Copa do Mundo do México, Canadá e Estados Unidos.