Primeira derrota de Ancelotti na seleção repercute na imprensa mundial

A derrota da seleção brasileira para a Bolívia repercutiu na imprensa esportiva pelo mundo

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A derrota da seleção brasileira para a Bolívia repercutiu na imprensa esportiva pelo mundo. O revés é também o primeiro tropeço do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe. O Brasil fechou as Eliminatórias com o pior desempenho no atual formato.

O argentino Olé enfatizou que a seleção brasileira "teria jogado os playoffs" da Copa do Mundo de 2026 se fosse mantida a quantidade de vagas para o Mundial.

O espanhol Marca foi mais crítico, enquanto elogiou a Bolívia. "Entrou em campo com coragem, intensidade e a garra de seu povo para superar um Brasil irreconhecível, sem nenhum traço do tradicional ‘jogo bonito’", escreveu o jornal.

Alisson foi "o único que sobreviveu", segundo o periódico, que avaliou que o goleiro evitou uma goleada em El Alto. As críticas também tocaram nas substituições feitas por Ancelotti: "Time estava uma bagunça."

Também da Espanha, o As estampou a manchete: "O feito da Bolívia contra Ancelotti." O texto do jornal diz que o Brasil termina as Eliminatórias com gosto amargo na boca.

A próxima Data Fifa será de amistosos para a seleção brasileira. No dia 10 de outubro, o time de Carlo Ancelotti enfrenta a Coreia do Sul, em Seul. Depois, no dia 14, o adversário será o Japão, em Tóquio.