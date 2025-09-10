Quando o Brasil volta a jogar? Veja calendário de jogos até a Copa do Mundo

Com a vaga garantida e sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe inicia agora uma nova fase de preparação para o Mundial

Seleção Brasileira em partida contra o Chile, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Rafael Ribeiro/CBF)

A seleção brasileira perdeu para a Bolívia por 1 a 0 nesta terça-feira, em El Alto, encerrando a sua trajetória nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com a vaga garantida e sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe inicia agora uma nova fase de preparação para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho.

O primeiro amistoso está marcado para 10 de outubro, contra a Coreia do Sul, no Seul World Cup Stadium. Quatro dias depois, o Brasil encara o Japão, no Estádio de Tóquio. O último encontro entre brasileiros e japoneses aconteceu em 2022, em amistoso preparatório para a Copa do Catar, vencido pela seleção por 1 a 0 com gol de Neymar - ausente nas duas últimas convocações de Ancelotti. Já contra a Coreia do Sul, o confronto mais recente foi nas oitavas de final da mesma edição, com vitória brasileira por 4 a 1.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo das seleções masculinas da CBF, destacou a importância dos amistosos contra asiáticos. "O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente. Jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição pelo campo. É muito importante que os nossos atletas enfrentem essas adversidades antes da Copa, assim já estaremos preparados para o que pode vir em 2026."

Segundo ele, o cronograma prevê ainda amistosos contra seleções africanas em novembro e contra equipes europeias nos meses de março e junho de 2026. "Isso faz parte de um planejamento aprovado pela comissão técnica e pelo presidente Samir Xaud, no entendimento de que neste momento a prioridade é técnica. Entendemos que enfrentar diferentes escolas mundiais vai trazer experiência."

De acordo com o colunista Marcel Rizzo, do Estadão, a CBF negocia partidas com África do Sul, Egito, Tunísia e Marrocos. Há ainda a possibilidade de um amistoso no México, em junho, já às vésperas do Mundial. Nesse período, a escolha de outros possíveis adversários também dependerá da logística da delegação brasileira, que definirá sua base nos Estados Unidos após o sorteio dos grupos. A preferência é por uma cidade na costa leste do país, como Orlando, na Flórida.

Desde que Carlo Ancelotti assumiu a seleção, em maio deste ano, já foram disputados quatro jogos: um empate contra o Equador, duas vitórias contra Paraguai e Chile, e uma derrota para a Bolívia. Os resultados fizeram com que o time nacional terminasse na quinta colocação da tabela - a pior campanha brasileira na história das Eliminatórias em seu formato atual.

