Com autoridade, Brasil vence o Chile no Maracanã por 3 a 0
Equipe de Carlo Ancelotti deslanchou na segunda etapa. Brasil assumiu a vice-liderança da seletiva
Publicado: 04/09/2025 às 23:38
Atacante Estevão abriu o placar ainda no primeiro tempo. (Caio Falcão/DP Esportes)
Com uma pitada de show, o Brasil jogou o suficiente para dominar e vencer o Chile por 3 a 0, ontem, no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Com o resultado, a Canarinho assumiu a vice-liderança da disputa, com 28 pontos. Os gols foram marcados por Estevão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. O Brasil volta a campo contra a Bolívia, na próxima terça-feira (09), na última rodada da seletiva.
Apoiado por um Maracanã praticamente lotado, o Brasil buscou o gol desde o primeiro minuto, mas esbarrou bastante na retranca chilena. Ancelotti armou o time com Estevão e Martinelli nas pontas, Raphinha centralizado na armação e João Pedro como referência. A Canarinho chegava com facilidade no último terço, mas as finalizações eram travadas pela zaga adversária.
Nas poucas vezes que isso não aconteceu, os brasileiros erraram o alvo. O gol saiu apenas aos 37 minutos. Douglas Santos (ex-Náutico), tocou para Raphinha, que chutou e o goleiro Vigouroux resvalou na bola, que subiu e sobrou para Estevão empurrar para o fundo do gol, abrindo placar para delírio do Maracanã. Antes do fim do primeiro tempo, Martinelli e Estevão passaram perto de ampliar o placar.
Na etapa final, novamente o cenário se repetiu. Aos nove minutos, Martinelli parou novamente no goleiro. Aos 14, foi a vez de Douglas Santos chutar pra fora, após boa jogada ofensiva do Brasil.
Aos 20 minutos, Ancelotti tirou Casemiro, que tomou o terceiro amarelo e não encara a Bolívia, e Estevão, acionando Andrey Santos e Luiz Henrique. O time brasileiro ganhou em velocidade, mas ainda desorganizado. E aos 26 minutos, Lucas Paquetá ampliou de cabeça, um minuto após ter entrado em campo. O gol abriu a porteira chilena. Aos 30 minutos, Luiz Henrique chutou no travessão e Bruno Guimarães pegou o rebote para fazer 3 a 0. Nos minutos finais, o Brasil administrou o placar até o apito final.
FICHA DO JOGO
BRASIL 3
Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos) e Bruno Guimarães; Raphinha (Richarlison), Estêvão (Luiz Henrique), Gabriel Martinelli (Lucas Paquetá) e João Pedro (Kaio Jorge). Técnico: Carlo Ancelotti
CHILE 0
Vigouroux, Díaz, Maripán e Román; Hormazabal, Pizarro, Echeverría (Loyola) e Suazo; Brereton DIaz (Tapia), Lucas Cepeda (Assadi) e Aravena (Maxi Gutierrez). Técnico: Nicolás Córdova
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)
Gols: Estevão (aos 37 do 1ºT), Lucas Paquetá (aos 26 do 2ºT) e Bruno Guimarães (aos 30 do 2ºT).
Cartões amarelos: Casemiro (Brasil) e Maripán (Chile).
Público: 57.326
Renda: R$ 9.333.800,00