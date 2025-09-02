Com experiências na base, Kaio Jorge se diz 'tranquilo' em estreia na seleção
Publicado: 02/09/2025 às 12:34
Kaio Jorge, atacante da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
Acostumado a ser convocado para as equipes de base da seleção brasileira, Kaio Jorge se diz tranquilo, apesar de fazer sua no time principal. O atacante é uma das novidades do técnico Carlo Ancelotti para as rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
O atacante do Cruzeiro está acostumado a vestir a amarelinha. Ele defende a seleção desde o sub-15. Também passou pelo time sub-17 e sub-20. A maior conquista aconteceu na sub-17, com a conquista da Copa do Mundo da categoria, em 2019, em solo brasileiro. Na época, levou também a chuteira de bronze, com cinco gols marcados.
Esta longa experiência vem ajudando na rápida adaptação do cruzeirense na seleção principal. Não por acaso, ele já se sente à vontade na Granja Comary, onde a equipe nacional treina e se concentra, em Teresópolis (RJ).
"Quando você vem das categorias de base, já conhece a Granja, as pessoas que trabalham dentro da CBF. Então, te deixa tranquilo quando você chega na principal, que é como estou me sentindo aqui hoje, estou super tranquilo e bem acolhido", afirmou o jogador, em entrevista à CBF TV.
O atacante chega à seleção, já pensando na Copa de 2026, com o status de artilheiro do Brasileirão, autor de 15 gols. Com sua grande fase, o atleta de 23 anos vem ajudando o Cruzeiro a se manter na briga pelo título.
"Estou vivendo uma grande fase no Cruzeiro. Estou muito feliz lá, é um clube que me acolheu super bem. Estou como artilheiro da competição e espero manter essa fase boa para continuar tendo a oportunidade na equipe principal da Seleção e conseguir fazer os gols."
A seleção brasileira encerra sua participação nas Eliminatórias contra o Chile, às 21h30 de quinta-feira, no Maracanã, e a Bolívia, às 20h30 da próxima terça, no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto.
