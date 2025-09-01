Seleção Brasileira se apresenta na Granja Comary; veja vídeo
A Seleção Brasileira enfrenta Chile e Bolívia nas últimas rodadas eliminatórias da Copa do Mundo. Confira a chegada da delegação ao RJ
Publicado: 01/09/2025 às 17:36
Jogadores da Seleção Brasileira em apresentação na Granja Comary (Rafael Ribeiro/CBF)
Com mudanças, o grupo comandado pelo técnico Carlo Ancelotti se apresentou na Granja Comary nesta segunda-feira (1º/9). A Seleção Brasileira encara Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os duelos encerram a campanha antes do mundial, com o time nacional já classificado para o torneio.
A primeira lista divulgada pelo Ancelotti teve quatro mudanças em decorrência de lesões durante a semana que antecedeu a apresentação do elenco. Os jogadores Alex Sandro, Joelinton, Matheus Cunha e Vanderson deram lugar para Vitinho, Samuel Lino e Jean Lucas.
Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira realiza seus dois últimos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Além da partida contra o Chile, o Brasil também enfrentará a Bolívia. O duelo acontecerá no dia 9/9, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal El Alto, casa do adversário.